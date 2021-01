ViewSonic přichází s 32" 8K monitorem ColorPro VP3268-8K pro fotografy

Rozlišení monitorů se pomalu zvyšuje a zatímco se 4K stává něčím, co se už dostává do mainstreamu, výrobci nespí a míří výše. Zatímco u televizí se s 8K potýkáme u nejvyššího high-endu už nějaký ten pátek, u monitorů je to stále něco naprosto nevídaného. Mění to společnost ViewSonic, která uvádí monitor VP3286-8K. Tato 32" novinka přináší rozlišení 7680×4320 pixelů a slibuje 99% pokrytí gamutu Adobe RGB. Má i speciální režim pro lidi s poruchami vnímání barev a barvoslepostí. Pokud jde o připojení k počítači, najdeme zde Thunderbolt 3, Display Port a nechybí ani USB hub. Rozhodně nepůjde o levnou hračku, cena byla stanovena na 4999 USD, v prodeji bude od léta.



Tím ale nabídka monitorů řady ColorPro nekončí. Máme zde i 4K variantu VP3286-4K s rozlišením 3840×2160 pixelů, 100% pokrytím Adobe RGB a stejnými porty včetně režimu pro barvoslepost. Cena tohoto modelu bude 1999 USD. 27" monitor VP2786-4K přichází se 4K rozlišením, 100% pokrytím Adobe RGB a cena začne na 999 USD. Dále tu máme 27" verzi VP2776-4K, která je určena spíše pro editaci videa díky 100% pokrytí gamutu DCI-P3. Máme zde USB-C, Display Port a USB hub. Cena činí 899 USD. Nakonec je tu ještě jeden 27" monitor pro editaci videa, model VP2776-2K. Ten přichází s rozlišením 2560×1440 pixelů a opět 100% pokrytím DCI-P3. Tento model bude levnější, stát má 499 USD.

