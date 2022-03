ViewSonic uvedl nové monitory série 62

ViewSonic přidává do nabídky trojici malých monitorů s IPS panelem, které patří do nové série 62. Prvním je VX2462-2K-MHDU s 23,8" panelem a rozlišením 2560×1440 pixelů při 75 Hz. Kontrast může dosahovat maximálně 1000:1, odezva činí 5 ms a maximální jas je 250 cd/m2. Jde o low-endový monitor, takže asi ani nepřekvapí, že je 8bitový, a to ještě ve formě 6bit+FRC. Pokrývá 72 % barevného prostoru NTSC, podporuje HDR10 a vybaven je rozhraním HDMI, USB-C a DP.

Dalším modelem je VX2762-2K-MHDU. Ten má většinu parametrů stejných jako 24" varianta, jde ale o 27" obrazovku. Tentokrát jde ale o nativní 8bitový monitor a USB-C nabízí PD 65W. Výraznější rozdíly lze čekat od modelu VX2762-4K-MHDU. Ten už má 4K rozlišení 3840×2160 pixelů při 60 Hz. Dosahuje také vyššího jasu 350 cd/m2 a je 10bitový (8bit+A-FRC). Další parametry jsou shodné s předchozím 27" modelem. Monitory jsou prozatím dostupné v Číně, dostupnost v jiných zemích je otázkou, ale dá se předpokládat, že se sem také dostanou (jako série 58).

Ceny souvisejících / podobných produktů: