Virgin Galactic už má 700 rezervací na komerční vesmírné lety

Vesmírný turismus byl v předchozích měsících velkým tématem a společnost Virgin Galactic byla jednou z těch, které vyslaly k hranici Vesmíru civilní posádku (další dvě ji i překonaly). V srpnu společnost oznámila, že spouští nové kolo rezervací. Také jsme se tehdy dozvěděli, že už jich má 600 a že cena lístku se bude zvyšovat z 250 na 450 tisíc USD.

V posledních finančních zprávách jsme se dozvěděli, že se počet rezervací vyšvihl na 700, tedy během čtvrt roku se přidalo dalších 100 zájemců. První z lidé ne seznamu by se nahoru mohli podívat koncem příštího roku (spuštění je plánováno na poslední čtvrtletí) a společnost doufá, že do té doby bude rezervováno už 1000 lístků. V tomto období chce zapracovat na svých letounech, které by měly mít vyšší životnost a také zvládnout častější lety.

Ceny souvisejících / podobných produktů: