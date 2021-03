Virtuální soudní slyšení přes Zoom skončilo skutečným zatčením

Coby James Harris byl obviněn z fyzického napadení své přítelkyně Mary Lindseyové. Protože dnes řádí koronavirová pandemie, není divu, že se do online světa přesunulo i samotné předběžné soudní slyšení a bylo streamováno i na YouTube. Žalobkyně Deborah Davisová si ale všimla, že je v záznamu něco v nepořádku. Odpovědi oběti byly podezřele vágní, uhýbala hodně pohledem a řeč těla dávala najevo, že obžalovaný bude asi v její blízkosti, ačkoli byl propuštěn na kauci pod podmínkou, že se k ní nepřiblíží. Žalobkyně tak nechtěla pokračovat, dokud se nezjistí, zda je Mary v bezpečí (viz video 7:42).



Požádala ji tedy o sdělení místa, kde se nachází. Odpověděla, že je doma, nicméně horší to bylo s Harrisem. Ten řekl, že je na East Lafayette Street, ale nebyl schopen to dokázat. Byl požádán, aby s telefonem vyšel ven a vyfotil číslo domu. Odvětil, že nemůže, protože má téměř vybitý telefon, který je na nabíječce. O chvíli později byli policisté u dveří domu Lindseyové a byla požádána, ať jde otevřít. Policie našla Harrise v jejím domě a zatkla ho. Kauce tak propadla a další slyšení je naplánováno na příští týden. Bylo by však dobré podotknout, že jak Harris, tak i samotná Lindseyová chtěli zmírnění podmínek kauce.



