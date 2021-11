VisionFive V1: RISC-V ve stylu Raspberry Pi přichází

VisionFive V1 bude ale pochopitelně zcela jiný, a to už jen díky svému SoC s architekturou RISC-V, zatímco Raspberry Pi a podobné využívají ARM. Jde ale i tak o počítač na jedné desce s téměř veškerou potřebnou výbavou, která zahrnuje především čip JH7100.

Jedná se konkrétně o SiFive U74 RISC-V procesor s ISA RV64GFC pracující se dvěma jádry na 1,5 GHz. Ten má vedle sebe 2x 4 GB LPDDR4-2800 MHz coby RAM a bootovat může z paměťové karty. Dále tu máme gigabitový Ethernet, HDMI 1.4, audio výstup, čtyři USB 3.0, USB-C pro napájení, Wi-Fi 802.11bgn a Bluetooth 4.2, atd.

Rozměry celé desky jsou 100 x 72 mm, takže je trošku větší než Raspberry Pi 4 a bez problémů se na ni vejde 40pinový GPIO header, který by mohl odpovídat právě konkurenčnímu provedení, ale záleží i na softwaru, zda bude kompatibilní. A co se týče softwaru, tato deska bude podporovat různé linuxové distribuce, a to především Fedora Linux . Jen ta cena bude asi poněkud vyšší než u konkurence, neboť se mluví o 150 dolarech.