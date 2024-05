VMware Fusion Pro nyní zadarmo pro osobní účely aneb virtualizace i pro macOS zdarma

Pokud jste chtěli bezplatný virtualizační software pro Windows, zpravidla to nebyl velký problém. Pro Apple macOS to bylo podstatně horší, nicméně i zde máme nyní novou možnost, jak se k něčemu takovému dostat bez drahého nákupu nebo předpplatných. Společnost VMware, která nyní spadá pod Broadcom, totiž mění obchodní model svých produktů VMware Desktop Hypervisor, jako jsou Fusion Pro 13 a WorkStation Pro 17. Tyto aplikace mají nově bezplatnou licenci pro osobní použití, a to pro Windows, Linux i macOS. Pokud aplikaci nepoužíváte k práci, můžete ji mít bez poplatku, nutná je akorát registrace u společnosti.



Pokud ale virtualizaci využíváte k práci, budete muset sáhnout po předplatném, které činí 120 USD ročně. Současně společnost eliminuje 40 různých SKU variant těchto aplikací a zbyla jedna jediná, což celý nákup a výběr značně zjednodušuje. Předplatitelé budou dostávat malé i velké aktualizace, nicméně funkčně nebude mezi bezplatnou a placenou verzí žádný rozdíl. Vizuálně to pak bude akorát nápis u bezplatné varianty, že je určena pouze pro osobní účely.

Spolu s tím vším se ukončuje nabídka aplikací VMware Workstation Player a Fusion Player. Uživatelé dosavadních bezplatných variant Fusion Player mohou upgradovat na novou verzi Pro bez poplatku, Workstation Player bude nově součástí Workstation Pro, takže aplikace jako taková sice zůstane, ale nikoli samostatně.