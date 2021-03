Vnitřní Mongolsko zakázalo těžbu kryptoměn

Oblast Vnitřního Mongolska je oblíbena těžaři už na konci února ohlásila, že je ze svého území hodlá brzy vypudit. Rozhodla tak místní Vývojová a reformní komise, jejíž nový plán má teprve vstoupit v platnost, a to nejpozději letos v dubnu. Cílem je především to, aby se snížila spotřeba elektřiny v tomto regionu, který se spoléhá především na uhelné elektrárny. Zakázána bude přitom těžba stávajících kryptoměn, ale také veškeré "nové kryptoměnové projekty".

Server Tom's Hardware poukazuje na to, že snaha zablokovat těžbu ve Vnitřním Mongolsku nemusí ani tak vycházet ze snahy docílit nižší zátěže životního prostředí. Mohlo by jít o snahu umést cestu vlastním domácím kryptoměnám, nad nimiž bude mít čínská vláda kontrolu, ale to je jen spekulace, která navíc neodpovídá tomu, že daný zákaz má platit i pro nové projekty a kryptoměny.