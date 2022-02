Volta bude těžit, máme tu kartu CMP 100HX s letitým čipem GV100

NVIDIA nabídla už řadu těžebních karet řady CMP, mezi něž by se měla zařadit také zbrusu nová CMP 100HX, která by tak logicky měla mít dle svého označení výkon kolem 100 MH/s v Ethash, čímž by se vyrovnala velice dobře vyladěné GeForce RTX 3080 v původní verzi (bez LHR). Ve skutečnosti ale máme očekávat spíše něco kolem 80 MH/s, takže označení v tomto případě výkonu zrovna neodpovídá.

Má jít přitom už o letitý čip NVIDIA GV100 (Tesla V100) generace Volta, který vyrábí TSMC pomocí 12nm procesu od roku 2017.





Karta CMP 100HX, jejíž snímky byly zveřejněny na PC_Shopping a dle nich jde o výbavu určenou do serverového prostředí. To je zřejmé už jen z provedení chladiče, který sám nemá žádné ventilátory, takže bude spoléhat na průtok vzduchu skrz rackovou skříň.

Tato karta také pochopitelně postrádá jakékoliv obrazové výstupy, které jsou v případě jejího nasazení zcela nepotřebné. Jinak ale o ní nic nevíme, ovšem pokud má jít o čip GV100, je zřejmé, že ten využije paměti HBM2. Otázka je, na jaké budou sběrnici, přičemž vzhledem k výkonu kolem 80 MH/s by mohlo jít prostě o obdobu karty Titan V s její 3072bitovou sběrnicí (tři pouzdra HBM2). Výsledná propustnost pak bude záviset na taktu pamětí a propustnosti na pin, přičemž na zmíněný výkon by zde opravdu mohlo stačit cca 653 GB/s jako na kartě Titan V.

