VoltStorage uvedl 50kWh redox-flow baterii VDIUM C50, v elektromobilech ji nečekejte

Způsobů ukládání elektrické energie je mnoho a zejména s nástupem nepříliš stabilních obnovitelných zdrojů energie bude dočasné ukládání nabývat na stále větším významu. Jedním z řešení jsou vanadové redox-flow baterie, které energii ukládají v elektrolytu. Množství uložené energie je tak dáno velikostí nádrže. Takové řešení přináší německá firma VoltStorage, která uvádí redox-flow akumulátor VDIUM C50. Jde o komerčně dostupné řešení, které si bude možné koupit a nejde tak jen o vizi více či méně vzdálené budoucnosti. Je to určeno především pro podnikové aplikace, čemuž ostatně napovídají i technické specifikace. Idea toho, že by se takový systém mohl použít v elektromobilech, které by si jen natankovaly nabitý elektrolyt (jak si někteří namlouvají, že by se mohlo stát), je ale naprosto mimo realitu a šlo by o těžko použitelný systém i při řádovém zlepšení. Pro stacionární použití by to ale mohlo stačit bez problémů. Ostatně posuďte sami.



Jde o systém, který může pojmout 50 kWh energie (tolik mají např. malé elektromobily jako Peugeot e-208). Jde však o velký kontejner rozměru 3280×2152×1985 mm (14 m3) s hmotností 2 tuny bez elektrolytu a 6,5 tuny s ním. Tady je vidět, že něco takového je pro auta nemyslitelné, do 1,5tunového relativně malého městského auta nebudete rvát 6,5tunovou baterku, aby to vážilo 8 tun (nemluvě o tom, že samotná baterie je objemově o 50 % větší než celé auto, takže by se tam ani nevešla). Energetická hustota elektrolytu tak dosahuje 11,1 Wh/kg, celého systému je pak 7,7 Wh/kg.



Nabíjet se může maximálně 10kW výkonem s 85% efektivitou nabíjení. Výrobce nicméně počítá s tím, že z 0 na 100 % se bude nabíjet zhruba 9 hodin (na 80 % cca 6 hodin). Max. poskytovaný výkon činí 9 kW, což z toho dělá pro elektromobilu opět naprosto nepoužitelný systém (nechtěl bych vidět dynamiku 9 kW v 8tunovém autě), nicméně je to už přijatelný výkon pro nějakou menší kancelář. Systémy lze řetězit, můžete takto spojit až 10 kontejnerů a dosáhnout možnosti uložit 500 kWh. Samotná elektronika, pumpa a další příslušenství mají 40W spotřebu, takže za den se na běh systému spotřebuje zhruba 1 kWh.

Výhodou je vysoká životnost. Výrobce dává 5letou záruku na systémový hardware a 20 let na kapacitu elektrolytu (ta by měla klesnout o méně než 0,3 % za rok). Po 20 letech by tak měl být systém pořád schopen uložit 94 % původního maxima, tedy 47 kWh. Projektovaná životnost činí 20 let a systém by měl zvládnout 10000 cyklů (0-100%). Má odolnost IP54 a je možné ho instalovat venku.