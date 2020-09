Volvo a Batteryloop dávají akumulátorům z elektrobusů druhý život

Elektromobilita rozhodně není bezproblémová. Zásadním problémem je ukládání elektrické energie v akumulátorech. Ty obsahují mnoho ekologicky problematických materiálů, jsou těžké, drahé, dlouho se nabíjí a bezpečnost je rovněž diskutabilní. I když někteří tvrdí, že jsou po 3 letech zralé na výměnu, reálné zkušenosti ukazují, že to rozhodně není pravda. To však na druhou stranu neznamená, že by kapacita neklesala. Klesá, jen zdaleka ne tak rychle, jak např. u notebooků nebo telefonů (např. i díky pokročilému chlazení). Přesto je potřeba je po několika letech vyměnit, jejich kapacita se po čase přeci jen sníží pod únosnou mez. To je např. problém i u elektrobusů, jejichž popularita se stále zvyšuje. Automobilka Volvo chce toto řešit, a tak rozjela projekt se společností Batteryloop, který řeší délku využití akumulátorů i jejich recyklaci.



Vtip je v tom, že když akumulátor po nějaké době už nestačí pro provoz elektrobusu (obvykle jde o 70-80 % původní kapacity), stále je schopen uchovat solidní množství energie a může fungovat ještě další dekádu tam, kde nevadí zvyšující se objem a hmotnost na jednotku uložené energie. Právě Batteryloop tak bude vykupovat staré akumulátory z elektrobusů, u kterých dojde k jejich výměně, a použije je např. jako úložiště energie v budovách nebo nabíječkách (tento trh v posledních letech také výrazně roste). Další možností by mohla být jejich integrace do elektrické sítě, kde by mohly sloužit jako buffery a vyrovnávat odběrové špičky, o takovém využití ale zatím Batteryloop nemluví.



Díky tomu se životnost akumulátorů v podstatě zdvojnásobí a tím i sníží nutnost výroby nových. Místo nového akumulátoru do nabíječek nebo úložišť se může použít starší a recyklace se rovněž odloží o mnoho let, nemluvě o tom, že se může recyklovat modernějšími metodami, než které jsou dostupné dnes. Součástí smlouvy je právě i to, že se Batteryloop zavázala provést recyklaci článků po jejich "druhém životě". Tím se akumulátory, které jsou svými dopady nemalou pohromou, stávají menší zátěží. To ale zdaleka neznamená, že by bylo vyhráno.



Navíc nejde o první projekt těchto společností. Akumulátory z autobusů se už nyní používají pro ukládání energie ze solárních panelů ve čtvrti Fyrklövern v Gothenburgu. Volvo není zdaleka jediné, kdo má takové projekty. Programy pro využití vyřazených akumulátorů z elektromobilů má dnes drtivá většina automobilek, které je vyrábějí.

