Volvo chce pokračovat v úspěšném předplatném, za minulý rok vzrostlo o 49 %

Doby se mění a to, co mnohým připadá jako nemyslitelné, je pro přicházející generaci naprosto normální. Týká se to i předplácení služeb. Zemřelo nakupování CD a DVD, dnes si lidé předplácí streamovací služby. Na předplatné přechází software, telefony a v podobě operativního leasingu zažívá boom i u aut. Zejména v podnikatelské sféře je pro firmy pohodlnější si vozy pronajímat a v podstatě se o svůj vozový park nestarat, nicméně toto začíná být populárnější i u mladších generací pro soukromé účely. Generace Z se blíží ke třicítce a dostává se do doby, kdy budou mnozí z nich kupovat nové auto a pronájem může být pro mnohé schůdnějším řešením, než si dlouho šetřit vysoké částky na jednorázový nákup. Volvo si je toho vědomo a hodlá v něm nadále pokračovat.



Zatímco v roce 2020 pronajímalo 5500 aut, v roce 2021 to bylo 16900 aut a za rok 2022 tento počet vzrostl na 25100 (o 49 %). Abychom to uvedli do kontextu, Volvo v minulém roce vyrobilo 615 tisíc aut, takže to zatím dělá zhruba 4 %. To sice není mnoho, číslo má ale tendenci růst a Jim Rowan, CEO společnosti Volvo, se nechal slyšet, že na něm ještě více zapracuje, protože se chystá kompaktní elektrický crossover EX30, který by ve formě předplatného mohl být pro Generaci Z velmi atraktivním autem (a předplatné má být v jeho případě upřednostňováno jako hlavní forma "nákupu"). Volvo by tak mohlo oslovit i mladší klientelu, kterou zatím moc neoslovovalo. I podle jeho vlastních slov je překvapen, jak moc lidí si v cenové kategorii mezi 40 až 60 tisíc USD kupuje auto, aniž by navštívilo dealera.

Z výše zmíněných 615 tisíc aut bylo 18 % čistě elektrických, 23 % byly plug-in hybridy a prodeje čistě spalovacích verzí klesly o 15 % (to je i kvůli tomu, že mizí z nabídky). Plán Volva je už během pár let vyrábět 1,2 milionu aut, z toho polovina by měly být čistě elektromobily.