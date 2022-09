Volvo EX90: AI ohlídá řidiče, zda nepil alkohol a sleduje silnici

Ať se nám to líbí nebo ne, umělá inteligence se stává stále větší součástí našich životů. Čím dále více promlouvá i do řízení automobilů. Je součástí mnoha jízdních asistentů, ale stará se také o to, aby bylo řízení bezpečnější, když je to ještě člověk, kdo je zodpovědný za jízdu. Automobilka Volvo už dlouhodobě chce snížit množství nehod se svými vozy na nulu a bezpečnosti podřizuje stále více věcí. Byla první, která omezila maximální rychlost vozů na 180 km/h, je známa velkým množstvím bezpečnostních prvků a důrazem na vysokou pasivní i aktivní bezpečnost, byla mezi prvními, která zavedla nouzové brždění a nové elektrické SUV EX90, které se představí 9. listopadu, počet asistentů dále rozšíří.



Senzory, které nový vůz dostane, se budou věnovat vnějšku i vnitřku vozidla. Zatímco Elon Musk v Tesle věří, že vše zvládnou jen kamery (ať už si o tom myslíme, co chceme), Volvo razí přesně opačný názor a vůz vybaví několika různými typy senzorů. Budou zde kamery, radar i LiDAR. Ty by měly zajistit přehled o 360° okolí vozu v reálném čase. Podle Volva se tím sníží počet nehod, které vedou k vážnému zranění nebo smrti, o 20 %.

Automobilka se zaměří ale i dovnitř vozu. Zde budou dvě kamery, které mají sledovat řidiče a mimo jiné např. směr jeho pohledu. Spolu s příslušnými algoritmy bude vůz vyhodnocovat, zda se řidič soustředí na jízdu, zde není unavený, opilý, nebo zda z nějakého jiného nedává dostatečný pozor. Běžně totiž řidič sleduje silnici ve zhruba 80 % času. Pokud se toto číslo dostane nad 90 %, je to špatným znamením, neboť to většinou znamená, že se "zasnil" a nepřítomně civí dopředu, aniž by pořádně vnímal, co sleduje. Naopak menší číslo (okolo 60 % a méně) obvykle znamená rozptýlení jako psaní zprávy na telefonu. V případě, že se toto číslo výrazně liší od ideálního, systém upozorní řidiče. Pokud ani to nepomůže, vůz sám zastaví, rozsvítí výstražná světla a zavolá o pomoc.