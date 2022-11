Volvo představuje elektrické EX90: 111kWh baterka, lidar a Nvidia Drive

Automobilka Volvo ukázala své nové elektrické SUV EX90. To má být až 7místným vozem s excelentní bezpečností a prvním vozem značky, které zahájí elektrický přerod značky. Počínaje tímto vozem chce Volvo každý rok představit nový elektromobil. Od roku 2030 chce vyrábět jen elektromobily a od roku 2040 mít i uhlíkově neutrální výrobu. V případě EX90 to bude platit už od začátku jako pro továrnu v USA (2023), tak i továrnu v Číně (2024).



Najdeme zde několik kamer, radarů a lidar. Ten pochází od společnosti Luminar a má nabídnou viditelnost na 250 metrů. Vozu umožní rozpoznat, co je před ním, informovat o tom a případně také zasáhnout a vyhnout se případným překážkám. Kamery jsou i uvnitř vozu a monitorují stav řidiče, tedy to, zda je něčím vyrušován, zda je ospalý, nebo zda nedává pozor. Interiér monitorují i radary, které např. nedovolí zamčení auta, pokud je v něm detekován člověk nebo zvíře. Infotainment a autonomní funkce má na starosti Snapdragon Cockpit Platforms a o výpočetní část se stará také Nvidia Drive AI. Samozřejmostí je i podpora over-the-air aktualizací.

Stejně jako u Tesly, i zde bude možné hrát hry, a tak jsou tu 3D nástroje od Epic Games, systém využívá Unreal Engine. Vůz je totiž vybaven velkou 14,5" obrazovkou, podporuje Google aplikace včetně asistenta, map nebo Google Play, samozřejmostí je i Apple CarPlay. Nechybí ani datové připojení přes 5G. Ve standardu bude klíčkem k vozu mobilní telefon, což umožní také automatické nastavení vozu podle toho, kdo ho odemyká. Audio systém má na starosti Bowers & Wilkins, splňuje Dolby Atmos.



Volvo EX90 je vybaveno velkým 111kWh akumulátorem od společnosti CATL. Využitelných je tu 107 kWh. Novinka bude k dispozici ve dvou variantách Twin Motor (EV) a Twin Motor Performance (EE). Ta první nabídne výkon 300 kW a točivý moment 770 Nm. Z 0 na 100 km/h má zrychlit za 5,9 sekundy a max. rychlost je omezena na již tradičních 180 km/h. Pokud jde o dojezd, ten činí 600 km dle evropské normy WLTP a 650 km dle čínské CTLC.

Performance varianta zvyšuje max. výkon na 380 kW a točivý moment dokonce až na 910 Nm. Zrychlení se zkrátí na 4,9 sekundy, max. rychlost zůstává na 180 km/h. Dojezd se zkrátí jen mírně na 590 km (čínský zůstává stejný). U obou verzí je podporováno max. 250kW nabíjení, což znamená nabití z 10 na 80 % za 30 minut. Podporuje obousměrné nabíjení, auto se tedy může stát obří powerbankou pro ostatní.



Rozhodně nejde o malé auto, má na délku 5037 mm, je 1964 mm široké a 1747 mm vysoké. Rozvor má délku 2985 mm a světlá výška je 205 až 215 mm podle verze odpružení (k dispozici je i vzduchové). Vůz se může brodit až do hloubky 450 mm. Velká rozměry i velký akumulátor se pochopitelně negativně podepisují na hmotnosti, ta totiž činí opravdu hodně vysokých 2818 kg. Přesto má ze 100 km/h na nulu zastavit na pouhých 35 metrech. Nezalekne se ani přívěsů do hmotnosti 2200 kg. Zajímavá je také solidní aerodynamika s koeficientem 0,29, která patří v kategorii k nejlepším, byť ne rekordním.

Přední zavazadlový prostor (frunk) má objem 34-37 litrů, zadní zavazadlový prostor má do výše oken 310 litrů při 3 řadách sedadel, 655 litrů při 2 řadách a 1040 po jejím sklopení. Až po střechu je to pak 1915 litrů. Při výrobě bylo využito 15 % recyklované oceli, 25 % recyklovaného hliníku a 48 kg recyklovaných plastů a bio-materiálů. Do prodeje ale půjde až na přelomu let 2023/2024.