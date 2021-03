VR headset pro Xbox Series X/S? Microsoft prý nic takového nechystá

Pokud si fanoušci virtuální reality chtějí vybrat herní konzoli, musí sáhnout po PlayStationu, ke kterému Sony nabízí VR headset. Konkurenční Xbox virtuální realitu vůbec nepodporuje, a to ani nejnovější generace konzole. Proto mnozí fanoušci přijali s nadšením spekulaci, která se objevila tento týden. Redaktor italské verze herního webu IGN při testu nových bezdrátových herních sluchátek Xbox Wireless Headset objevil hlášku v italštině, podle které byla nutná aktualizace VR headsetu. Zmínka o tomto příslušenství se objevila také v dalším oznámení („Je k dispozici aktualizace pro náhlavní soupravu VR“) a v popisku tlačítka („Aktualizovat náhlavní soupravu VR“).

Mnozí tak očekávali, že Microsoft tajně připravuje vlastní VR headset pro Xbox Series X a Series S, případně alespoň nabídne podporu tohoto příslušenství třetích stran. Po pár hodinách ovšem přišla studená sprcha. Mluvčí Microsoftu na dotaz novinářů odpověděl, že šlo pouze o chybný překlad: „Text této chybové zprávy je nepřesný kvůli chybě v lokalizaci. Na VR pro konzoli se v současné době nezaměřujeme.“ To není zase tak překvapivá reakce, neboť šéf značky Xbox Phil Spencer již v roce 2019 odmítl, že by Xbox Series X měl přinést podporu virtuální reality. Důvodem je prý to, že zákazníci o tuto funkci nejeví zájem.

S tím by nejspíš nesouhlasilo Sony, které nabízí poměrně úspěšný VR headset pro PlayStation. Nedávno japonský výrobce avizoval příchod druhé generace, která přinese vylepšení na všech frontách včetně rozlišení nebo zorného pole. Jednou z hlavních inovací ovšem bude připojení ke konzoli pomocí jediného kabelu. Nový VR headset pro PlayStation 5 se na trh dostane nejdříve v roce 2022, do té doby musí hráči používat minulou generaci. Ani Microsoft ovšem není žádným nováčkem ve VR, ale zaměřuje se výhradně na PC a konzole ponechává stranou.





Prohlížeč Edge Chromium míří na Xbox

Herní konzole od Microsoftu brzy získají znatelně lepší internetový prohlížeč než doposud. Aktuálně je totiž testován Edge s jádrem Chromium, který mohou znát uživatelé počítačů s Windows. Od první poloviny března probíhá testování v rámci programu Xbox Insiders, a to mezi členy skupiny Alpha Skip-Ahead. Zdá se, že nabídka funkcí je zatím stejná jako v desktopové verzi prohlížeče včetně virtuálních karet, podpory rozšíření nebo možnosti synchronizace. Jádro Chromium otevírá přístup k platformě pro streamování her Google Stadia a vylepšuje kompatibilitu s webovými hrami nebo službami jako Skype a Discord.

