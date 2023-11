VRR ProMotion v iPhonech 15 Pro lze omezit na 60 Hz, o kolik to zvýší výdrž?

Apple si to už nějakou dobu slízává za to, že jeho základní iPhony mají jen 60Hz displeje, zatímco konkurence nabízí vyšší frekvence i v mnohem nižších třídách. 90Hz displeje jsou už u Androidů střední třídy docela standardem. Řada Pro je v tomto ale úplně jiná a nejenže nabídne vyšší 120Hz frekvenci, má také VRR technologii ProMotion, která upravuje obnovovací frekvenci podle toho, jak moc se hýbe obraz na displeji, a to ve velmi širokém rozsahu od 1 Hz do 120 Hz, což šetří energii. Apple nicméně u modelů Pro nabízí na první pohled možná nelogickou volbu, a to omezení frekvence pro ProMotion na 60 Hz. Tedy na hodnotu, která se vytýká základním modelům, přičemž jde právě o jeden z parametrů, ve kterém se tyto modely liší, a proč si připlácet za verzi Pro (dalšími argumenty může být vyšší výkon, ProMotion, třetí fotoaparát,...). Toto omezení ale může mít i jeden pozitivní dopad, vyšší výdrž na baterii. Připomeňme ještě to, že zatímco někteří rozdíl mezi 60Hz a 120Hz frekvencí poznají na první pohled, někdo by to asi ani nepoznal.



Na serveru Macworld toto vyzkoušeli a otestovali výdrž pomocí benchmarku Geekbench 4, který nabízí i test baterie. Omezení max. frekvence na 60 Hz např. zvýšilo skóre pro iPhone 15 Pro ze 643 na 675 bodů (+5 %) a ze 782 na 829 bodů (+6 %) u iPhonu 15 Pro Max. Podle testů se ale toto nastavení významně podílí na prodloužení výdrže (logicky) zrovna tam, kde tu frekvenci moc omezovat nechcete, tedy u her. Tam se totiž obraz mění rychle, takže ProMotion udržuje frekvenci na vysokých hodnotách, pokud může. Když ale nemůže (když mu nastavíte oněch 60 Hz), jsou to hry, kde se omezení nejvíce projeví, protože právě hry jsou tím režimem, kde ProMotion původně udržoval nejčastěji ony vysoké frekvence. Autor testu dokonce zmiňoval, že omezení frekvence v některých hrách výdrž dokonce zdvojnásobilo. Otázka tedy je, pokud by váš telefon měl (nebo ji skutečně i má) VRR v rozsahu do 120 Hz, omezili byste mu max. frekvenci na 60 Hz v zájmu zvýšení výdrže?