Vychytávka displeje Always-On na iPhonech 14: vypne se, když jste daleko

konečně přišel s funkcí Always-On Display, kterou už nějakou dobu najdeme na některých telefonech s Androidem a displejem OLED, dokonce ji měly např. i některé Nokie ještě na Symbianu . Objevila se na nových telefonech řady Apple iPhone 14 Pro . Zároveň ale vyšlo najevo, že systém bude mít užitečnou funkci, která těží z provázanosti jednotlivých zařízení Apple a uceleného ekosystému. Pokud totiž máte chytré hodinky Apple Watch, Always-On Display přinese jednu úspornou funkci, která doplní další tradiční metody, jak snížit spotřebu.

Těmi tradičními jsou vypnutí displeje, když telefon detekuje, že je v kapse (na základě dat ze senzorů vzdálenosti), nebo když je vzhůru nohama. S chytrými hodinkami Apple Watch se tu navíc přidává to, že vzdálíte-li se od telefonu a systém detekuje větší vzdálenost mezi telefonem a hodinkami, bude to další případ, kdy dojde k vypnutí displeje. Bez hodinek Apple Watch ale systém nepozná, že jste se vzdálili a funkce logicky nebude mít jak fungovat. Vyvstávají zde pochopitelně i otázky, např. to, zda by funkce mohla být kompatibilní i s hodinkami některých jiných výrobců, a jak často přijde ke slovu (jak často nechává uživatel telefon dál od sebe). Venku se to asi moc často stávat nebude, ale doma by to nemuselo být tak výjimečné (být v jiném pokoji než telefon, byť někteří lidé ho mají s sebou neustále).

Máme tu ale i jednu negativní zprávu. Apple zvyšuje ceny výměny akumulátorů v nové řadě telefonů iPhone 14. Zatímco pro iPhone SE stojí 49 USD a pro ostatní iPhony 69 USD, pro iPhony 14 si už uživatelé budou muset připravit 99 USD. Takové zvýšení rozhodně nepotěší. Nejde však o nejdražší opravy, např. majitelé Samsungů Galaxy S22 si pro výměnu akumulátoru musí připravit dokonce až cca 120-140 USD (Samsung má naopak levnější výměny displeje).