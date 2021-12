Výdaje výrobců čipů dosáhnou letos 152 mld. USD, jsou na cestě ke 2 bilionům

Můžeme se tu podívat na čísla od IC Insights, mezi nimiž to hlavní říká, že letos výrobci čipů proinvestují do výrobních kapacit celkem 152 miliard dolarů, což je výrazný nárůst oproti 113,1 miliardám z předchozího roku, čili 34procentní. Nicméně to není nevídaný růst, ostatně v roce 2017 se kapitálové výdaje těchto firem zvýšily meziročně o 41 procent. Ovšem toto tempo bude i nadále velice vysoké, neboť dle odhadu by se mělo v polovině 30. let dostat přibližně na 2 biliony dolarů.





Dle CEO skupiny Mubadala, Khaldoona Al Mubaraka (v rozhovoru pro CNBC ) trvalo 50 let, než se z výroby čipů stal byznys v hodnotě 500 miliard dolarů a zbylá polovina prvního bilionu je otázka dalších osmi či maximálně deseti let, přičemž dále bude tempo ještě více růst.

Největší podíl na celosvětových investicích mají pochopitelně ty největší firmy, a sice především TSMC, Samsung Foundry, Intel, GlobalFoundries, UMC či SMIC. Ty už počítají své kapitálové výdaje i na desítky miliard ročně a ty se budou dále zvyšovat s tím, jak se bude celkově prodražovat vývoj i výroba čipů, což zahrnuje i stavbu nových továren a kupování nezbytných strojů.

Dle IC Insights by mezi všemi těmito firmami mělo letos s ohledem na kapitálové výdaje vést právě TSMC (cca 30 mld. USD) následováno Samsungem, zatímco čínský SMIC naopak své výdaje musel snížit na 4,3 mld. USD. SMIC totiž ztratil možnost obchodovat s americkými firmami, čili ani nemohl nakupovat výrobní stroje od Applied Materials, KLA, Lam Research a jiných.

Samostatnou kapitolu pak tvoří výrobci pamětí DRAM a NAND Flash, jejichž výdaje také rostou a letos dosáhnou téměř 52 miliard dolarů, které půjdou na nové továrny a jejich výbavu, přičemž 24 miliard je spojeno s DRAM a zbylých 28 miliard s NAND Flash.

V podstatě svou kolonku má také Intel, který vede MPU/MCU (mikroprocesory a mikrokontrolery) a především díky němu letos dosáhnou kapitálové výdaje v MPU/MCU celkem 23,5 miliard dolarů, což je stejně jako v případě zakázkových výrobců čipů (Foundry) o 42 procent více než před rokem. Intel by se na tomto čísle měl podílet konkrétně 19 miliardami.

Rozšiřování celosvětových výrobních kapacit, které má zajistit ukončení aktuálního nedostatku, přitom teprve startuje a my zatím ještě nepociťujeme žádné dopady, které reálně může přinést spíše až rok 2023 a i když má být dle slibů firem jako AMD a NVIDIA v druhé polovině příštího roku situace už lepší, bude lepší se připravit na to, že nebude.

Ceny souvisejících / podobných produktů: