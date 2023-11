Vydrží Li-Ion baterie v e-trucku 500 tisíc km? Volvo jezdilo 2 roky skoro 1000 km denně

Společnost Volvo je jedním z předních výrobců elektrických tahačů s akumulátory typu Li-Ion. Od roku 2019, kdy spustilo jejich výrobu, má objednávky na 6000 vozů ze 42 různých zemí. Aby ukázalo vysokou životnost těchto vozů i schopnost najet nečekané porce kilometrů denně, vyzkoušelo jeden takový tahač ve Švédsku. Začal jezdit u společnosti Börje Jönsson Group v září 2021 a vůz je v provozu každým dnem, sedm dní v týdnu. Šest dní v týdnu jezdí 240km trasu, a to dvakrát tam a dvakrát zpět, tedy 960 km za den, poslední den ji jede na otočku jen jednou. Týdně tak ujede přes 6000 km.

Zatímco standardní truck dle Volva najede 150 tisíc km ročně (obvykle se pro Evropu udává spíše 120 tisíc), tento tímto způsobem zvládl porci 250 tisíc km za rok, tedy 500 tisíc km za pouhé dva roky. Připomeňme, že vozy Volvo v zájmu zvýšení životnosti využívají velký 25% buffer u svých akumulátorů Li-Ion NMC. Každopádně s takovým provozem se nedá očekávat, že by akumulátor měl vydržet třeba na více než dekádu, a to je jeden problém, který z tohoto případu užití vyplynul. Trochu napovídá ohledně životnosti akumulátoru z hlediska počtu cyklů, ale vůbec nic nám neříká ohledně opotřebení prostým stářím. Volvo navíc ohledně opotřebení baterie neřeklo ani žádné další přesnější detaily (nevíme, zda téměř nedošlo k opotřebení, nebo zda jsou baterie chvíli před umřením, víme jen to, že zatím vydržely), takže další detaily spíše musíme jen hádat.

Víme to, že se vůz nabíjel 4krát denně, a to v každém cíli cesty. To je ale současně ideální případ, kdy existuje infrastruktura ve výchozí i cílové stanici, což pro elektrické tahače ještě dlouho nebude standardem (a v mnoha případech nikdy). Připomeňme, že Volvo FH Electric má 300km dojezd, tedy nabíjení 240 km je 80 % dojezdu, ty byl schopen dosáhnout i po oněch 500 tisících km. To hovoříme o cca 2100 dobíjeních (500.000/240) po 80 %, tedy o téměř 1700 nabíjecích cyklech, nebereme-li v úvahu buffer. Ten má ale 25 %, takže ve skutečnosti budeme mluvit spíše o cca 1300 cyklech.

Uvidíme (a možná neuvidíme, pokud se Volvo v budoucnu „nepochlubí“), jak se situace bude vyvíjet dál, a jak na tom bude stejný tahač a baterie po dalších letech. Každopádně elektrický pohon si mnozí řidiči pochvalují kvůli nízkému hluku a absenci vibrací, což snižuje jejich únavu.