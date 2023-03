Vyhledávač DuckDuckGo uvádí DuckAssist, další nasazení ChatGPT do vyhledávání

ChatGPT se dnes cpe do všeho a najdeme ho např. ve vyhledávači Microsoft Bing, kde funguje jako chatbot. Ve velmi omezeném režimu ale bude fungovat i v jiném vyhledávači, a to DuckDuckGo, který je zaměřen na ochranu soukromí. V tomto případě se tak nemusíte nikam registrovat, systém je zdarma, ale prozatím ještě stále není dostupný pro každého (to by se mělo změnit v následujících týdnech). Jmenuje se DuckAssist a potřebujete k tomu jen prohlížeč DuckDuckGo nebo adekvátní doplněk do jiných prohlížečů. Bohužel oproti Bingu tu nemáte chatovací funkci, systém jen odpoví na základní otázku pomocí AI.

A jsou tu i další omezení. V zásadě byl natrénován na stránkách Wikipedie, takže jeho funkcí je, že svými slovy převypráví to, co se dozví na Wikipedii (a v omezené míře také na encyklopedii Britannica). Trénován byl před několika týdny, takže neodpoví na otázky, které se týkají témat a informací, jež se staly v posledních pár týdnech. Stejně tak systém nebude aktivní pro otázky, na něž na Wikipedii nenajde odpověď, pak má fungovat jako standardní vyhledávání. Pokud test půjde dobře, funkce bude brzy dostupná pro všechny. Mělo by jít o první funkci využívající generativní AI, kterou DuckDuckGo plánuje. Cílem nynějšího systému je, aby člověk mohl pokládat otázky v přirozením jazyce, na které by mu měl systém také více lidsky odpovědět.