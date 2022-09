Výkon Apple A16 Bionic aneb když nejlepší je přesto trochu zklamáním

Applu před pár dny, možná jste si všimli zvláštního srovnání. Apple se totiž podezřele vyvaroval srovnání s A15 Bionic. Místo toho zmínil, že jeho 3 roky starý procesor A13 Bionic je stále výkonnější než nejvýkonnější konkurence z roku 2022 a že nový A16 Bionic v telefonech

Pokud jste se dívali na keynotepřed pár dny, možná jste si všimli zvláštního srovnání. Apple se totiž podezřele vyvaroval srovnání s A15 Bionic. Místo toho zmínil, že jeho 3 roky starý procesor A13 Bionic je stále výkonnější než nejvýkonnější konkurence z roku 2022 a že nový A16 Bionic v telefonech iPhone 14 Pro tyto procesory značně překonává. Proti konkurenci má být o 40 % výkonnější, přestože je proti 8jádrové konkurenci jen 6jádrový. Jeho 2 výkonná jádra nyní spotřebovávají o 20 % méně energie, dále tu jsou 4 úsporná jádra. A nyní už možná máme odpověď i na to, proč se v prezentaci výjimečně neobjevilo srovnání s předchozí generací.

V benchmarku Geekbench 5 totiž novinka dosáhla 1879 bodů v single-core testu a 4664 bodů v multi-core. Důležité je ale to, co to ve výsledku znamená, a zda by se Apple měl čím chlubit. Pokud se totiž podíváme na výsledky A15 Bionic, tak zjistíme, že zatímco v single-core testu je nový A16 Bionic opravdu rychlejší (starší generace je okolo 1692 až 1721 bodů, novinka je tedy o 10 % výkonnější), v multi-core testu se nic zásadního nezměnilo. Tam už předchozí generace měla okolo 4498 až 4674 bodů, takže se výkon v podstatě nezvýšil, což je navzdory tomu, že zde dostáváme nejvýkonnější procesor v telefonu na trhu, poněkud zklamáním.