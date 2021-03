Výkon Radeonu RX 6700 XT se rýsuje, pro EU se zprvu chystá jen "pár tisíc kusů"

Radeon RX 6700 XT je dle předběžných testů leckdy výkonnější i ve srovnání s GeForce RTX 3070, ovšem pouze pokud nebereme v úvahu Ray Tracing, který je ale pro mnohé stále nezajímavý. Server wccftech , který má sám už k dispozici pro otestování několik těchto karet, nyní přinesl pár výsledků testů z neznámého zdroje. To je zajímavé už jen vzhledem k tomu, že wccftech musí být pod informačním embargem, a přitom ve svých vlastních grafech zveřejňuje výsledky, o jejichž konkrétním zdroji nemluví.

Nový Radeon RX 6700 XT je tu srovnáván s kartami GeForce RTX 3070 a 3060 Ti, přičemž výsledky ukazují i na častokrát mizivý rozdíl ve výkonu obou modelů firmy NVIDIA. Samotný Radeon pak umí být výkonnější než RTX 3070, a to někdy i výrazně (Battlefield 5, World of Warcraft), ale jindy nedosahuje ani výkonu RTX 3060 Ti (Watch Dogs Legion, The Division 2).

Pokud ale jde o testy ve 1440p bez ray tracingu, vypadá výkon nového Radeonu velice dobře, ale pokud jde o 1080p s ray tracingem, výsledky jsou velice nesourodé, ale až na výjimky jako Dirt 5 se dá říci, že RX 6700 XT nedosahuje ani na výkon RTX 3060 Ti ( především The Riftbreaker, Control, CoD Black Ops Cold War).

Shrnutím výsledků z testů bez ray tracingu dojdeme k tomu, že Radeon je v průměru o 10 procent výkonnější než 3060 Ti a o jediné procento výkonnější než RTX 3070, čili to v tomto případě berme prostě jako plichtu. V případě her s RT se ale situace obrací a 3060 Ti je naopak o 9 procent výkonnější a RTX 3070 o 16 procent.

A co dostupnost nového Radeonu RX 6700 XT? Server VideoCardz zmiňuje několik zdrojů, které se víceméně shodnou na tom, že těchto karet přijde do zemí EU v první vlně sotva pár tisíc. Do Velké Británie by pak měla přijít zhruba tisícovka karet, maximálně dvě. Nicméně i bez těchto informací či odhadů musí být každému jasné, že karty budou ihned vyprodané a více se v tom není třeba šťourat.



Radeony RX 6700 XT přijdou na trh 18. března s oficiální cenou 479 USD. A pokud jde o následující slabší verzi v podobě Radeonu RX 6700, ta by mohla přijít nakonec jako 12GB, či 6GB karta, anebo snad v obou verzích? To se teprve uvidí, nicméně modely s 12 GB i 6 GB paměti se už objevily v registracích EEC

