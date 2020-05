Výplata z Tesly pro Elona Muska: může koupit akcie, které nemůže prodat

Elon Musk v automobilce Tesla nepobírá běžný plat. Na základě dohody má stanoveno 12 výkonnostních bonusů, za jejichž splnění dostane nárok na bonus. Pravdou však je, že taková "výplata" může být pro Muska ve výsledku i záporná. To si vysvětlíme za chvíli, nejdříve se podívejme, co měl vlastně splnit. První z výše zmíněných 12 bonusů se týkal toho, že se Tesle podaří dosáhnout ročního příjmu 20 mld. dolarů nebo 1,5 mld. USD v Adjusted EBITDA (zisk před zdaněním) a hodnota společnosti překoná v průměru 100 mld. USD během 6 po sobě následujících měsíců. To se podařilo (příjmy a hodnota už byly potvrzeny, což stačí na splnění cíle a výplatu, nyní už nepovinné splnění výše EBITDA bylo také dosaženo, čeká se ale na formální potvrzení). Musk si tak nyní může (ale nemusí) vybrat svou první velkou výplatu v automobilce.

Ta spočívá v tom, že může koupit 1,69 milionu akcií automobilky za cenu $350,02 za jednu akcii. Tedy, aby tyto akcie získal, musí zaplatit přes 590 mil. USD. Faktem nicméně je, že jedna akcie Tesly má nyní hodnotu $811, což by znamenalo akcie v dnešní hodnotě 1,37 mld. USD. Elon Musk by tak získal zhruba 780 mil. USD. Má to však háček.

Podmínkou opce totiž je, že by takto získané akcie nemohl prodat po dobu minimálně 5 let. Nikdo tak dnes neví, jaká by byla skutečná hodnota takové výplaty. Pokud by za 5 let byla hodnota akcií Tesly pod $350, Musk by na tom dokonce prodělal (kdyby ty akcie v takovém okamžiku prodal). Naopak, pokud by hodnota akcií za 5 let vzrostla nad dnešní hodnotu, tak by Muskova výplata byla ve výsledku ještě vyšší, než by tomu bylo při dnešních cenách. A Musk by si akcie klidně mohl nechat ještě déle a doufat, že se cena vyšplhá ještě výše.

Dalším cílem pro Muska je dosáhnout na hodnotu společnosti 150 mld. USD (tu už společnost dosáhla, teď už jen udržet průměr) a 35 mld. USD v příjmech nebo 3 mld. USD zisku před zdaněním (Adjusted EBITDA).

