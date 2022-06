Vyplatí se již 8jádrový procesor? Herní test 6 vs. 8 jader

Pochopitelně máme na mysli už procesory 6C/12T a 8C/16T, čili s 6/8 fyzickými, ale 12/16 logickými jádry. Herní konzole Xbox a PS totiž už od verzí One a 4 využívají 8jádrové procesory, jenomže v konfiguraci 8C/8T. Až moderní konzole mají procesory s SMT, a to právě v konfiguraci 8C/16T, takže by se dalo prostě a jednoduše říci, že vzhledem k tomu bude i v případě PC lepší si vybrat už stejně vybavený procesor, neboť next-gen hrám by už 6C/12T nemuselo stačit, respektive by mohly být schopny efektivně využívat více jader.

Jenomže posuzovat můžeme leda přítomnost pomocí aktuálních her, což ve svém testu zkusil server TechSpot . Využito bylo celkem 24 her v rozlišení 1080p a 1440p na kartách Radeon RX 6950 XT a 6600 XT. Je tu totiž pochopitelně i velký rozdíl v tom, jakou kartu budeme pomocí daného procesoru pohánět a je zřejmé, že silnější CPU se může v pozitivním světle projevit třeba jen na hi-end grafické kartě a navíc v nízkém rozlišení.

Především se ale testovaly procesory Ryzen 5 5600 a Ryzen 7 5700X s takty 3,5 až 4,4 GHz a 3,4 až 4,6 GHz. Zde je otázka, zda autor testu neměl tyto procesory uzamknout na stejných taktech, aby se skutečně projevil jen rozdíl daný počtem jader. Proti tomu lze ale namítnout, že v reálném scénáři také nic takového dělat nebudeme, takže CPU byla prostě ponechána na výchozím nastavení.

Kvůli takovému nastavení ale není jasné, zda jsou rozdíly mezi procesory dány spíše takty, nebo počtem jader. Z tohoto pohledu tak můžeme tento test brát jednoduše jako souboj procesorů Ryzen 5 5600 a Ryzen 7 5700X než obecně šestijádrových CPU proti osmijádrovým.

Jen málo her ukázalo v testech rozdíl, který by se dal přičíst dvěma jádrům navíc a v tomto ohledu vedl Call of Duty Vanguard, kde Ryzen 7 zařídil až o čtvrtinu vyšší FPS. Jenomže to se týká karty RX 6950 XT, zatímco RX 6600 XT se sama stala úzkým hrdlem výkonu a lepší procesor tu tak dobře neposlouží. Ale to se dalo čekat.





Zprůměrované rozdíly ze všech 24 her jsou pochopitelně mnohem menší a čím víc záleží na výkonu grafiky, tím menší starosti můžeme mít o výkon procesoru.

Opět se tak potvrzuje, že dnes je stále ještě téměř jedno, zda v herní sestavě využijeme 6jádrové, nebo lépe vybavené CPU. Výjimky existují, nicméně pak se musíme zamyslet i nad tím, zda nám bude opravdu vadit, že v Call of Duty Vanguard nebudeme mít 280, ale "jen" 220 FPS. Jinými slovy, procesor nás bude omezovat spíše jen v dosažení velice vysokých FPS a když začíná jít do tuhého a snímkovací frekvence klesá pod 60 FPS, je to spíše vinou nedostatečného výkonu grafické karty.

Z toho pak vyplývá, že procesor budou dnes řešit především ti, kteří chtějí co nejlépe nakrmit svůj herní monitor se stovkami Hertzů obnovovací frekvence a ti ostatní budou investovat spíše do lepší grafiky.