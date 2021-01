Výrobci desek si už chystají pro AMD 400 a 500 Series AGESA verze 1.2.0.0

Server wccftech píše konkrétně o firmách Asus a MSI, ale ostatní by neměly být pozadu. Nové verze mikrokódů AGESA 1.2.0.0 v nových BIOSech mají dorazit ještě během ledna a dočkají se jich majitelé jak nejnovějších desek s čipsety 500 Series, tak i starších se 400 Series. Verze pro 300 Series pochopitelně očekávat nelze, ale kdo ví?

Co ale nové BIOSy nabídnou? V prvé řadě je to dle očekávání optimalizovaná podpora a kompatibilita s procesory Ryzen 5000, ale vedle toho to je také podpora funkce Resizable-BAR pro karty GeForce RTX 3000 & AMD Radeon RX 6000, která slibuje dosažení vyššího výkonu ve hrách díky tomu, že procesor bude schopen využít teoreticky i celou paměť grafické karty, respektive do ní bude mít přístup. Nakonec byla zmíněna "vylepšená kompatibilita procesorů pro AM4", ovšem není jasné, co se pod tím skrývá. Lze ale předpokládat, že půjde především o procesory Zen 3 a také hlavně o opravy chyb, zatímco nové funkce budou spíše v menšině.

Společnost MSI už ohlásila, že nové verze BIOSů připraví pro své desky se 400 i 500 Series, a to modely s označením MAX i bez něj. Nicméně nejdříve se dočkají v případě 400 Series právě majitelé desek MAX a pro modely X470 a B450 nepatřící mezi MAX platí betaverze BIOSů chystaná až na únor. Asus uvedl jen to, že nové BIOSy pro 400 a 500 Series jsou na cestě, takže máme vydržet.

