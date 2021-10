Výrobci desek začínají podporovat nové Ryzeny 5000 B2

Nový stepping existujících procesorů pochopitelně obvykle nepředstavuje moc významné změny, respektive žádné takové, které bychom mohli jako zákazníci ihned postřehnout. Neměly by tak být ani zapotřebí nové verze BIOSů základních desek, ostatně to by se pak mohlo objevit mnoho problémů v případě, kdy by se někdo snažil zprovoznit nový procesor na dříve zakoupené desce, která by měla ještě starší verzi BIOSu.

Leakeři nyní upozorňují, jak společnosti MSI, Asus či ASRock přidávají do svých seznamů podporovaných procesorů právě nové verze Ryzenů 5000 se steppingem B2. Na jaře jsme se ale nedozvěděli, proč si AMD vůbec nový stepping svých procesorů připravilo. Může jít o modely opravující některé méně významné chyby nebo o optimalizaci výrobního procesu.

Stojí ještě za zmínku, že samotné AMD termín stepping nevyužívá. To je spíše výraz spojený s procesory firmy Intel, zatímco AMD mluví o revizi. Ale to je pouze detail.

Společnost AMD ale přece jen už na jaře sdělila , že postupně přejde na revizi B2 ve snaze zlepšovat využití svých výrobních a logistických kapacit. Jinými slovy si od toho slibuje efektivnější výrobu než v případě původní revize B0 a máme také potvrzeno, že Ryzeny 5000 B2 nenabídnou žádné nové funkce, vlastnosti nebo vyšší výkon a nové verze BIOSů skutečně nejsou zapotřebí.

Přirozeně by nás zajímalo, co konkrétního si AMD od B2 slibuje a zda by se dalo mluvit o procentuálním nárůstu objemu výroby procesorů Ryzen. My ale ani nevíme, čeho se to vše má týkat a zda jde o optimalizace při výrobě 7nm čipů nebo snad až výsledného pouzdření či něčeho jiného. Těžko si pak představit, jaký a na co může mít nový stepping dopad.

Víme ale, že ceny procesorů Ryzen 5000, které šly v posledních měsících spíše dolů, nedávno opět povyskočily. Takový Ryzen 5 5600X zdražil o 600 až 800 Kč, mírněji šla nahoru cena modelu Ryzen 7 5800X, o několik stovek také Ryzen 9 5900X a 16jádrový 5950X v posledních týdnech zdražil přibližně o tisíc korun. Ryzen 7 5700G ale kupodivu výrazně zlevnil a dá se pořídit už za méně než 9000 Kč s daní, přičemž jeho slabší bráška Ryzen 5 5600G je naopak trošku dražší. V tomto případě může jít o dopad slábnoucí hodnoty koruny vůči dolaru, který v posledním měsíci posílil o cca 50 haléřů.

Žádný kurz ale nemá vliv na to, že z trhu zmizely poslední 7nm Ryzeny, které by se daly označit ještě za levné (Ryzen 5 3600) a nyní si můžeme pořídit až Ryzen 5 5600X za cca 8 tisíc, anebo o cca tisícovku levnější APU Ryzen 5 5600G. Můžeme jen doufat, že nabídkou levnějších procesorů řádně zahýbe generace Alder Lake, ale její ceny ještě neznáme a pokud na trh zatím dorazí jen pár odemknutých modelů K a KF, pak to nabídku levnějších procesorů x86 zatím nezmění.



