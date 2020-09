Výrobci karet reagují na problémy se stabilitou RTX 3080, co ji způsobuje?

Grafické karty GeForce RTX 3080 jsou na trhu teprve krátce a dalo se očekávat, že zcela všichni zákazníci nebudou mít jen bezvýhradně pozitivní zkušenosti, jak už tomu bývá. Ostatně ani nástup Turingu v tomto ohledu nebyl bez problémů a to šlo ještě o horší případy karet, které nebyly jen nestabilní, ale rovnou umíraly. To se ale zakrátko vyřešilo, respektive to přestal být široce diskutovaný problém, ale ještě uvidíme, jak to bude s novou generací.

Majitelé karet RTX 3080 hlásili, že problémy s nestabilitou mohli dočasně vyřešit snížením taktu GPU o 50 či 100 MHz, což se jen těžko dá označit za uspokojivé řešení. My jsme čekali na objasnění příčiny problémů a přímo na ráně byly možné problémy s chlazením, zvláště když šlo o vysoké takty GPU nad rámec výchozích specifikací. Jak se ale ukázalo, problém je skryt jinde.

Velice pravděpodobně jde o kondenzátory na opačné straně PCB přímo pod GPU, které mají za úkol filtrovat napětí NVVDD/MSVDD. A čím lépe to zvládnou, tím vyšší takty může GPU nabídnout, i když to pochopitelně nezávisí jen na nich. Ovšem stále platí, že čím horší filtrování napětí a zároveň vyšší frekvence, tím více hrozí nestabilita karty a celého systému.

AIB výrobci v případě výběru kondenzátorů zpravidla spoléhají na specifikace NVIDIE a je možné, že její doporučení v tomto ohledu nestačí.

Jde jednak o tantalové kondenzátory POSCAP (SP-CAP - červené) a keramické MLCC (zelené), přičemž dle ohlasů na Redditu by karty spoléhající se spíše na MLCC měly být stabilnější, což je paradoxní, neboť ty můžeme obecně brát jako méně kvalitní

Samotná NVIDIA zatím na nic z toho nereagovala, společnost COLORFUL zatím stáhla od recenzentů vzorky karet, které jim dříve poslala, ASUS měl změnit design karet už předprodukci a nyní mlčí a MSI už dříve označila za možnou příčinu ovladače. ZOTAC informuje o tom, že tuto věc řeší a pomalu se připravuje na možné stahování karet z trhu a hodnotné informace poskytuje až EVGA a čínští výrobci.

EVGA informuje, že až během výroby karet zjistila, že design se 6 POSCAP není vhodný, takže je redukovala na 4 a přidala 20 MLCC (viz obrázek nahoře), což způsobilo zpožděné vydání karet na trh. Na něj se žádné modely se 6 POSCAP nedostaly, ale získali je recenzenti na modelech EVGA GeForce RTX 3080 FTW3. EVGA GeForce RTX 3080 XC3 s 5 POSCAP a 10 MLCC má stejně jako FTW3 fungovat k plné spokojenosti. Podobně to vyřešila firma GALAX a Gainward a Inno3D hlásí, že jí se žádné problémy s nestabilitou netýkají.

Vypadá to tak, že půjde skutečně o problém s kondenzátory, který se nejspíše bude řešit vracením karet výrobcům a jejich náhradou. A my uvidíme, jaké bude vyjádření NVIDIE, která sama na svých kartách využívá také mix POSCAP a MLCC.



