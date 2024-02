Vyšla střílečka Helldivers 2, jaké jsou recenze?

První díl Helldivers vyšel už v roce 2015 a jednalo se o co-op top-down střílečku, zatímco nově vydaný druhý díl je střílečka z pohledu třetí osoby (Third Person Shooter, TPS). Obě hry ale pochází od stejných vývojářů, Arrowhead Game Studios, kteří mají za sebou následující tituly:

U Helldivers 2 je navíc k dispozici i funkce(uživatelé na PS5 mohou hrát společně s těmi na PC) a v kontextu her, jejichž vydavatelem je Sony, šlo o dosud největší uvedení na Steamu , jelikož během prvních 24 hodin bylo na Steamu zaznamenáno rekordníchsouběžně hrajících hráčů. Dosavadní rekord 73.529 přitom patřil hře God of War z roku 2018, která byla na PC na Steamu uvedena 14. ledna 2022.

Uvedení Helldivers 2 na PC ale bylo doprovázeno s množstvím technických problémů se stabilitou, výkonem a zejména s matchmakingem (vyhledáváním spoluhráčů a vytvářením týmů), což je u takto zaměřené hry právě na co-op multiplayer hodně nepříjemné. Problémy se navíc projevovaly u každého různě, čemuž odpovídaly i odlišné reakce hráčů. Verzi na PS5 se technické problémy sice taky zcela nevyhnuly, ale v porovnání s tou na PC se vyskytovaly ve výrazně menší míře.

Vývojáři se snaží situaci rychle řešit a hru průběžně updatují, takže v tuto chvíli je situace už výrazně lepší než před 6 dny hned po uvedení. V oznámení o stavu serveru z 12. února se více rozepsali o 3 rychlých záplatách zaměřených na zmírnění problémů s nesprávným udělováním odměn, přihlášením do hry a kapacitou serverů. A právě komentář o kapacitě serverů stojí za pozornost, jelikož evidentně kromě jiného podcenili, jaký by o hru mohl být po jejím vydání zájem (zde je vhodné připomenout, že údaje o počtu hráčů na PS5 nejsou k dispozici na rozdíl od těch na Steamu):

Arrowhead Studios z 12. 2. 2024 | CZ překlad:

"Technicky řečeno, naše služby i služby našeho partnera mají omezovač, který zakazuje připojení nad určitý objem za minutu, aby se zabránilo selhání celého systému. Podařilo se nám zvýšit tento limit z 10.000/min na 20.000/min a celková kapacita souběžně hrajících uživatelů se zvýšila z celkových 250.000 na 360.000. To však stále nestačilo, protože počet hráčů po 5 1⁄2 minutách vyskočil na 360.000."



"Pokud jde o problém s udělováním odměn, poslední patch to sice zlepšil, ale k vyřešení zatím nedošlo. A bez dalšího odstavení serveru to nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Pokud se setkáte s tímto problémem, můžete zkusit restartovat hru, abyste zvýšili pravděpodobnost, že dojde k resetu. Důvodem je vysoký provoz na serverech, což způsobuje, že naše servery neudělují odměny správným způsobem."

"Problém s přihlášením tedy zůstává. Pokud se vám z jakéhokoli důvodu zobrazí zpráva „Nepodařilo se připojit k serveru“ (Failed to connect to server), znamená to, že byl překročen maximální počet žádostí o přihlášení za danou minutu a/nebo že servery jsou plné a budou vyžadovat, aby se někdo odhlásil, než povolí vstup novým hráčům. Jak bylo uvedeno výše, zvýšená kapacita by měla vyžadovat méně opakování, než se podaří přihlásit."





GGRecon: 4,5 z 5

"Helldivers 2 mě neustále kope do pozadí, ale nemůžu si pomoct, respektuji to. Návštěva jeho válečných zón mi často připadá jako jednosměrná cesta až do bodu, kdy jsem překvapen, že jsem to zvládl. Mé skupinové konverzace (chaty) jsou zaplaveny příběhy o těžce vybojovaných vítězstvích a situacích, kdy jsem na svou vlastní pozici přivolal letecký útok. A i přes veškerý chaos, jako prošedivělý veterán, který už viděl kde co, mám úsměv na tváři pokaždé, když sestoupím na planetu."