Vyšla závodní hra EA Sports WRC využívající Unreal Engine 5, jaké jsou recenze?

Codemasters, jež se specializuje na závodní hry (v posledních letech jde o série F1, Dirt, Grid), bylo v roce 2021 koupeno společností Electronic Arts (EA), která tím chtěla Začneme menší rekapitulací. Vývojářské studio, jež se specializuje na závodní hry (v posledních letech jde o série F1, Dirt, Grid), bylo v roce 2021 koupeno společností(EA), která tím chtěla posílit svou pozici v oblasti tohoto herního žánru. Důsledkem bylo také ukončení závodní série Project CARS rozhodnutím ze strany EA, k čemuž došlo v listopadu 2022 (byl totiž v plánu i 4. díl, když pomineme Project CARS GO pro Android a iOS). Připomeňme, že EA patří i závodní série Need for Speed.

Dále už od roku 2001 existuje samostatná série rallye závodních her WRC (World Rally Championship), u které se za tu dobu vystřídalo už několik vývojářů a vydavatelů. Právě studio Codemasters ale získalo v roce 2020 licenci na tvorbu dalších her z této série od roku 2023. A jelikož poté bylo odkoupeno společností EA, máme tu teď nový titul s názvem EA Sports WRC, který vyšel 3. listopadu 2023:

Zajímavá je i technologická stránka věci, jelikož jde o závodní hru, u které vývojáři z Codemasters přes všechny své bohaté zkušenosti s jejich vlastním enginem Ego (jehož původní verze byla poprvé využita u McRae Rally: Dirt z roku 2007) přešli na Unreal Engine 5 od Epic Games.

Nabízí se otázka, proč namísto toho nepřešli spíše na engine Frostbite, který patří přímo EA. Ten původně vznikl coby ušitý na míru FPS střílečce Battlefield a EA jej ještě donedávna hodně prosazovala u svých vývojářských studií pro tvorbu nových her. Ale protože není moc univerzální pro různé typy her, projevilo se to na nižší kvalitě a následnému komerčnímu neúspěchu některých titulů kvůli příliš komplikovanému vývoji, viz např. Anthem. Nicméně o změně enginu na UE5 bylo rozhodnuto ještě před odkoupením společností EA.

V kontextu technologií si ještě uvedeme pár zajímavostí z tohoto rozhovoru na webu wccftech , kde na otázky odpovídal Ross Gowing, senior kreativní ředitel v Codemasters:

Otázka od wccftech:

"Po přechodu na Unreal Engine 5 pro EA Sports WRC, jaký byl váš dojem z této populární technologie pro vývoj her od Epicu ve srovnání s tou, na kterou jste byli zvyklí?"

Ross Gowing | ENG:

"The Unreal Engine has provided a whole host of tools and workflows to our content creation teams and is what has enabled us to build the enormous 30km routes and a total of more than 600km of unique stages across the entire game.

The Ego engine had served us well for so long, but we had reached the limits of what we were able to achieve in terms of scale. Epic have been a fantastic partner for us, and their support has been key in building a game of this size and quality."

Ross Gowing | CZ překlad:

"Unreal Engine poskytl našim týmům pro tvorbu obsahu celou řadu nástrojů a pracovních postupů a umožnil nám vybudovat obrovské 30km trasy a celkem více než 600 km unikátních etap napříč celou hrou.

Engine Ego nám dlouho dobře sloužil, ale dosáhli jsme limitů toho, čeho jsme v něm byli schopni dosáhnout. Epic pro nás byl fantastickým partnerem a jejich podpora byla klíčová při budování hry této velikosti a kvality."

V rozhovoru bylo mimo jiné také uvedeno, že hra nepodporuje systémy Lumen a Nanite z Unreal Enginu 5 a přidání jejich podpory po vydání hry teď není v plánu. Stejně tak není obsažena podpora technologie ray tracing a přidání její podpory po vydání hry teď taky není v plánu. Pokud jde o upscaling, teď je obsažena podpora pro DLSS 3.1.0a a FSR 2.2.1, přičemž u verze pro VR, která vyjde až někdy po vydání hry, si vývojáři teprve vyhodnotí, jaké verze upscaling technologií budou nejvíce vhodné.



83 % z 13 recenzí. Shrnutí některých z nich: Na Metacriticu má teď verze pro PC průměrné hodnoceníz 13 recenzí. Shrnutí některých z nich: Gamegrin: 9,5 z 10 "Dosud nejlepší moderní rallye hra plná velkých etap a spousty aut. S aktualizacemi jako "Central Europe Rally", která přijde později, stejně jako s pozdějším přidáním podpory VR. Pokud jste fanouškem rallye obecně, dlužíte sami sobě, abyste tohle měli ve své knihovně." CGMagazine: 8,5 z 10 "WRC nabízí přesně to, co jsem od rallye hry od Codemasteru chtěl, a nezklame díky dobré nabídce obsahu, poutavým závodům a spoustě záludných tras." Gamereactor UK: 8 z 10

"Jízda samotná je brilantní, etapy nádherné, množství obsahu neuvěřitelné a audiovizuální podání opravdu působivé. Systém menu není nic moc a poškozování aut je třeba opravit, ale kromě toho je to fantastická rallye hra, u které strávím tisíc hodin."

Shacknews: 8 z 10

"Pokud měli EA Sports a Codemasters v úmyslu vytvořit zážitek z WRC, který pohltí, přivítá nováčky a bude zábavnou a přiměřeně věrnou reprezentací tohoto sportu, pak se jim to naprosto podařilo. Jako člověk, který rád závodí, ale nikdy se neúčastnil rallye v motorsportu, byla křivka učení zvládnutelná a konečným výsledkem je, že se nemůžu dočkat, až se co nejdříve vrátím za volant na další zpocenou a adrenalinem plnou seanci. Hardcore dav, který doufal v realistickou simulaci závodů rallye, bude pravděpodobně chtít víc... Snad největší kompliment, který mohu EA Sports WRC složit, je to, že zkušenosti z této hry mě přiměly se více zajímat o rallye sport v reálném životě. V budoucnu budu sledovat nějaká mistrovství v rallye a budu se snažit zlepšit své řidičské schopnosti na něčem jiném než na pěkně vyasfaltovaném závodním okruhu s jemnými plynulými zatáčkami."

Gamepressure: 7,5 z 10

"Obávám se, že to bude trvat minimálně několik týdnů, než WRC dosáhne stavu, kdy jej můžeme označit za plně hratelné. Ale i tak, bude to stát za 50 babek? Pokud zoufale potřebujete novou rallye hru a nepotřebujete plnohodnotný simulátor, pak může být odpověď kladná. Hra má velmi bohatý obsah a podmanivou herní smyčku, takže můžete očekávat desítky hodin zábavy. Pokud jste nehráli všechny dostupné rallye hry, doporučuji je nejprve vyzkoušet."









- screenshoty ze hry EA Sports WRC, pro zvětšení klikněte -





Minimální HW požadavky: OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

DirectX: 12

Storage: 80 GB

Audio: DirectX kompatibilní Doporučené HW požadavky: OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5 10600K

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: 12

Storage: 80 GB

Audio: DirectX kompatibilní