Výsledek z 3DMarku procesoru Exynos s Radeonem ukazuje vysoký výkon

O nových mobilních procesorech, které využijí GPU od společnosti AMD, se mluví už nějakou dobu . Samsung by tak dal sbohem GPU ARM Mali, které byly mnohdy za čipy Adreno v poměru výkonu a spotřeby. Místo toho chce přivítat architekturu RDNA2 v mobilní podobě. Nyní se objevuje výsledek testu v benchmarku 3DMark WildLife a my se můžeme podívat, jaký bude výkon. Výsledek činil 8134 bodů, což je opravdu excelentní hodnota.

Abychom to uvedli do kontextu a dokázali si vůbec představit, co takové číslo znamená, podívejme se na výsledky jiných procesorů. Takový Exynos 2100 s Mali-G78 v Galaxy S21 dosáhl jen na něco přes 5200 bodů, verze se Snapdragonem 888 a GPU Adreno 660 je pak pod 5400 body. To znamená o zhruba 50-55 % vyšší grafický výkon pro GPU od AMD. Mnohem výkonnější čipy (než mají dnešní Androidy) najdeme v iPhonech, kde nejvýkonnější modely dostávají zhruba 7700-7900 bodů (nejpomalejší z rodiny iPhonů 11/12 se pohybují od cca 6500 bodů nahoru).

