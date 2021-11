Vývoj cen grafických karet: přinejlepším stagnace

Grafické karty jsou stále velice drahé, ať už reálně jsou, nebo nejsou k dispozici ve skladových zásobách a je skutečně už skoro jedno, jestli taková GeForce RTX 3060 Ti stojí 25 nebo 27 tisíc. Ceny nám skáčou dle toho, kde se daná karta zrovna objeví a v jaké verzi.

Není tu přitom žádný výhled na reálné zlepšení situace, jaké v létě přinesla korekce na trhu s kryptoměnami. Ethereum se drží na hranicí 4000 USD, díky čemuž je jeho těžba zisková a zajímavá i pro zájemce o předražený hardware a Jensen Huang s Lisou Su unisono sdělují, že nedostatek na trhu by se mohl začít zlepšovat tak možná někdy za rok, takže spíše než napjaté očekávání věcí příštích nastupuje letargie. Ostatně ani NVIDIA už vůbec neřeší téma těžby kryptoměn na jejích grafikách a po uvedení upravených LHR verzí na trhu už nechává věcem volný průběh, zatímco AMD kryptoměny neřeší vůbec. Své naděje tak můžeme upínat snad leda k nástupu karet Intel Arc Alchemist.

- klikněte pro zvětšení -

My se můžeme opět jednou podívat na vývoj cen v německých a rakouských obchodech. Ty sleduje server 3DCenter a s dalšími grafy se přidává také HardwareUnboxed . Dle 3DCenter si během posledních třech týdnů si GeForce a Radeony jen prohodily své pozice, takže celkově zůstává situace velice podobná.

Dle HardwareUnboxed jsou ceny GeForce i Radeonů spíše na vzestupu a přehledu, který podává 3DCenter, nám však moc neodpovídá to, že v průměru více rostou ceny Radeonů, nicméně HardwareUnboxed je také australský a ne evropský youtube kanál.

Dle těchto dat tak ceny grafických karet v posledních týdnech spíše rostou a je třeba si uvědomit, že jde o celkový pohled na dané trhy, přičemž v jednotlivých případech mohou nastávat daleko divočejší změny. Například u nás bylo možné ještě v létě pořídit kartu Sapphire Radeon RX 6700 XT NITRO+ za cca 20 tisíc korun, poté její cena "mírně" rostla k 27 tisícům, ovšem během posledního týdne vyskočila až na 36 tisíc.

Ostatně u nás zdražují především Radeony, pokud nějaké vůbec jsou k dispozici, zatímco GeForce jdou nahoru také, ale většinou mírněji. Rozhodně ale platí, že ceny grafických karet jdou i na našem trhu stále nahoru a dá se mluvit o setrvalém stavu už od letošního srpna.

Lze přitom předpokládat, že cena by mohla růst až do konce tohoto roku, neboť zájem o hardware je před Vánoci obvykle velký a je otázka, kam až budou ceny vyhnány a jaké nové absurdity nám vývoj přinese. Nejspíše to budou další příklady výkonnějších karet, které jsou levnější než jiné slabší modely a aktuálně nám může posloužit jako příklad třeba Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE, který se dá pořídit v nejednom obchodě za 45 tisíc korun, zatímco MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO najdeme skladem až od 46 tisíc.



Ceny souvisejících / podobných produktů: