Vývoj trojánové mise NASA Lucy prošel významným milníkem, start odložen nebyl

Příprava mise Lucy by už měla být v pozdních stádiích vzhledem k tomu, že start je stále plánován na říjen příštího roku. Nyní tak bylo dosaženo velkého milníku na této cestě, který se týká stavby sondy a jejích testů či přípravy na start. Jde konkrétně o Systems Integration Review, což zahrnuje ověření toho, že segmenty, komponenty, subsystémy, vědecké přístroje, elektrické a komunikačních systémy i navigace jsou připraveny na budoucí integraci do jednoho celku. To tak zahrnuje i zařízení a budovy, v nichž se sonda staví, personál a také plány a procedury, čili NASA si tím ověřila, že má k dispozici vše potřebné pro dokončení stavby sondy a její finální složení.

Systems Integration Review proběhl ve dnech 27. až 30. července a ihned poté byly zveřejněny závěry, které byly veskrze pozitivní. Kvůli nebezpečí nakažení koronavirem přitom jednání probíhala pomocí Internetu.

Příprava mise Lucy tak dostala zelenou pro další kroky, ačkoliv byla také poznamenána pandemií koronaviru. A ačkoliv NASA kvůli zajištění ochrany svých zaměstnanců pozdržela stavbu některých přístrojů a komponentů sondy, tým Assembly, Test and Launch Operations (ATLO) mise Lucy si vytvořil nový plán, dle nějž by se mělo vše stihnout ještě do dříve stanoveného data startu v říjnu 2021.

Nyní se tak už očekává, že sonda Lucy začne být skládána dohromady z připravených součástí a následovat bude její testování v přípravách na start. Právě to spadá do kompetencí týmu ATLO, který bude pracovat v zařízení Lockheed Martin Space Systems ve městě Littleton.

Lucy tak bude vůbec první sonda, která bude přímo studovat Trojány, čili asteroidy usídlené ve 4. a 5. libračním bodu planety Jupiter (označují se také za řecký a trójský tábor). To znamená, že se pohybují na jeho oběžné dráze, ale v pevné vzdálenosti před ním a za ním, ovšem v řadě případů na této dráze značně oscilují, díky čemuž mají i značný sklon dráhy oproti Jupiteru či obecně rovině naší soustavy.

Nejdříve se ale Lucy vydá do Hlavního pásu planetek, kde si NASA vybrala jako cíl asteroid 52246 Donaldjohanson, a pak už to bude na dráze Jupiteru konkrétně 3548 Eurybates, 15094 Polymele, 11351 Leucus a 21900 Orus v L4 a pak o 617 Patroclus a jeho souputník Menoetius v L5. Z hlediska počtu různých cílů, které Lucy navštíví, tak bude její mise rekordní.

