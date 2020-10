Vývojový Asus Strix s Navi 21 XT dosahuje turbo taktu až přes 2500 MHz

Je zřejmé, že Asus Strix budou patřit mezi ty lepší karty a že zatím nelze mluvit o konečných hodnotách, a tak ani o tom, co tyto karty zvládnou či nezvládnou. Vypadá to však, že nové Navi skutečně zvládnou velice vysoké takty a ty lepší s průměrem i kolem 2300 MHz a turbem snad až na 2500 MHz. Dle Patricka Schura tu byly nějaké problémy s ovladači, které způsobily značné rozdíly v taktech mezi testovanými systémy.

Navi 21 XT (ASUS Strix) - Engineering Board

[3DMark11]



System 1

Avg: 2291 MHz

Median: 2373 MHz

Max: 2556 MHz



System 2

Avg: 2289 MHz

Median: 2301 MHz

Max: 2394MHz



System 3

Avg: 2092 MHz

Median: 2320 MHz

Max: 2489 MHz



TGP: 289 W

MCLK: 1000 MHz



Max = Peak

1/2 — Patrick Schur (@patrickschur_) October 25, 2020 Testovací verze karty ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 XT tak dosahovaly následujících taktů: Průměr - 2291 / 2289 / 2092 MHz



Medián - 2373 / 2301 / 2320 MHz



Max. turbo - 2556 / 2394 / 2489 MHz To platí pro TGP 289 W, přičemž to v případě Radeonů nepředstavuje celkovou spotřebu karty (či její výdej tepla). Daná hodnota se týká pouze GPU a pamětí GDDR6, k čemuž je třeba přičíst spotřebu a ztráty celé karty a především napájecího systému. Mluvíme zde ale o přetaktované kartě se zvýšeným limitem spotřeby. To platí pro TGP 289 W, přičemž to v případě Radeonů nepředstavuje celkovou spotřebu karty (či její výdej tepla). Daná hodnota se týká pouze GPU a pamětí GDDR6, k čemuž je třeba přičíst spotřebu a ztráty celé karty a především napájecího systému. Mluvíme zde ale o přetaktované kartě se zvýšeným limitem spotřeby.

Vedle toho tu máme ještě další hodnoty, které mají platit pro TGP 255 W, a to:

Průměr - 2298 / 1993 MHz



Medián - 2357 / 2342 MHz



Max. turbo - 2509 / 2557 MHz

Rozdíl mezi oběma sadami výsledků skutečně není velký, respektive by se dalo říci, že není vůbec žádný, pokud máme počítat s rozptylem hodnot. Čili je možné, že verze s vyšším TGP ještě ani opravdu nepředvedly to, co v nich vězí. Na druhou stranu jde o takty v zátěži pod 3DMarkem 11, který se dnes už nedá označit za náročný.



