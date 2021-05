Vznikají Bulánci 2.0. Fanoušci poslali půl milionu během pár hodin

Bulánci jsou jednou z her, kterou můžeme vedle např. Poldy nebo Mafie zařadit do zlatého fondu českých videoher. Po dvaceti letech od vydání dnes vývojáři oznámili pokračování této roztomilé, leč nelítostné střílečky. O novince se šuškalo již několik měsíců, neboť autoři ze studia SleepTeam nedávno obnovili profil na Facebooku a znovu zprovoznili odkaz ke stažení hry z oficiálního webu. Dnes firma oznámila Bulánky 2.0 a rovnou spustila kampaň na Startovači , kterou vzali fanoušci doslova útokem. K dosažení cílové částky 500 tisíc korun stačily méně než dvě hodiny. Číslovka stále stoupá a už nyní je jasné, že se původní cíl podaří překonat několikrát.

Přispěním na Startovači nejen podpoříte vývoj Bulánků 2.0, ale také si zajistíte jejich kopii. Klíč ke hře na PC získáte přispěním 400 Kč a pokud zaplatíte 600 Kč, přidají vám autoři také přístup k early accessu. Se zvyšováním příspěvku můžete získat i další bonusy, z nichž některé (např. sběratelské figurky nebo stolní hra) zmizely i pár desítek minut od zahájení kampaně. „Bulánci 2.0 nebudou jen stará klasika v novém povlečení, ale přineseme i řadu novinek a vylepšení,“ prohlásili vývojáři o vznikajícím dílu. Grafika bude plně ve 3D a z krátkého videa je patrné, že proti prvnímu dílu se hra výrazně promění. Kromě kvalitnějších textur a stínování si můžete všimnout i změny denní doby. nebo počasí.





Kromě známých map budou k dispozici i zcela nové. Objevovat je můžete v kampani, která půjde hrát samostatně i kooperativně. Ačkoliv tedy ve hře zůstane singleplayer, velký prostor by měl dostat právě multiplayer. Vývojáři přislíbili nové režimy, jako jsou týmové přestřelky nebo dobývací mód. Herní psotavy bude možné přizpůsobit pomocí různých povlečení a doplňků. V neposlední řadě se můžeme těšit také na rozšířenou historii, která prozradí více o bulánčím národu. Kromě PC zamíří Bulánci 2.0 také na herní konzole – v současné době se počítá s PlayStationem 4 a 5, Nintendem Switch a Xboxem One. Při dosažení většího úspěchu na Startovači by mohla přijít i mobilní hra, což se snad vzhledem k vybrané částce vyplní.

K vydání nových Bulánků by mělo dojít v roce 2022, tedy více než 20 let po původní verzi, kterou si mnozí pamatují např. ze školních počítačů. Bulánci byli dostupní jako freeware, i když se objevila také placená verze v angličtině. Hra uspěla díky snadnému ovládání v kombinaci se zábavnou hratelností. Herními postavami byly ozbrojené polštáře a v jedné hře se spolu mohli utkat až čtyři protivníci.

