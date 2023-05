Vzorky Snapdragonu 8cx Gen 4 mají velmi nízký výkon v ST, v MT překonají Apple M2

Společnost Qualcomm chystá svou odpověď na povedené procesory Apple M1 a M2. Chystá se totiž nový procesor Snapdragon 8cx Gen 4, který by měl posílit z dnešních 8 na 12 jader. To by mu mělo výrazně pomoci ve vícevláknovém výkonu. Počítá se s podporou pamětí LPDDR5x a až 64 GB RAM, má tu být GPU Adreno 740. Zatímco v minulosti se objevil vzorek s frekvencí 3,4 GHz pro výkonná jádra a 2,5 GHz pro ta úsporná, data z dalšího vzorku napovídají o něco nižší frekvence 3,0 GHz, resp. 2,3 GHz. A výkonu to rozhodně nesvědčí.



Pro představu, Apple M2 v MacBooku Air má v benchmarku Geekbench 5 jednovláknový výkon okolo 1900 bodů, Qualcomm by se u svého Snapdragonu 8cx Gen 4 chtěl dostat na 1800 bodů. Výše zmíněný vzorek se ale potácel jen na hodnotě okolo 1300 bodů, a to opravdu není mnoho. O dost jinak to vypadá ale ve vícevláknovém testu. Apple M2 je totiž jen 8jádrovým procesorem (4P+4E), zatímco Snapdragon 8cx Gen 4 má 12 jader. Díky tomu se dostal s vícevláknovým výkonem v témže benchmarku zhruba na 10 tisíc bodů, kdežto Apple M2 dosahuje jen na zhruba 8800. Na druhou stranu při tak vysokém rozdílu počtu jader (+ 50%) je zhruba 13% rozdíl výkonu docela málo.

SnapDragon 8cx Gen 4 leaks

CPU 3.0?G, 2.3?G, GPU:1GHz

Geekbench 5

St:1.3K Mt:10K

WildLifeExtreme:5K

The target single score for the 8cx Gen4 is 1800

Variant versions of 8cX Gen4 exist pic.twitter.com/6sI1AEubdP — Revegnus (@Tech_Reve) May 8, 2023

Pokud jde o GPU, to bylo u daného vzorku taktováno na 1,0 GHz a v 3DMark Wild Life Extreme se dostalo na cca 5000 bodů (GPU v M2 zde dosahuje cca 6900 bodů). Leaker zároveň upozornil, že existuje více variant připravovaného procesoru.