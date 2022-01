Walmart míří na metaverse a NFT, zvažuje asi i vlastní digitální měnu

Další a další společnosti nechtějí zůstat pozadu a nechat si ujet vlak s kryptoměnami, metaverse a NFT. Nyní to vypadá, že se k nim přidává i americký obchodní řetězec Walmart. Firma si totiž nechala zaregistrovat 7 ochranných známek u U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) těsně před koncem loňského roku. Ty naznačují, že firma zvažuje možnost se v budoucnu věnovat právě těmto moderním technologiím.



Registrace pochopitelně neznamená, že se na něčem takovém aktivně pracuje, může jít jen o registraci pro jistotu, aby si to nezaregistroval někdo jiný pro případě, že by se tomu firma chtěla později skutečně věnovat. Přesto to může napovědět, že se nad tím ve firmě alespoň zamysleli. Ostatně mluvčí firmy podotkla, že se firma neustále snaží objevovat, jak mohou nové technologie měnit styly nakupování, ale že nemá nic, co by dalšího mohla dodat, a podobné registrace jsou u firmy běžné.

V registrovaných známkách najdeme takové, které napovídají např. finanční služby pro správu digitálních měn a tokenů, není vyloučena ani možnost vlastní digitální měny. Dále se zde hovořilo o tokenizovaných merchandise produktech, např. o oblečení, knihách, hrách, hudebních nástrojích, nábytku, špercích a mnoha dalších. Mohly by se ale objevit např. i služby a lekce např. v oblasti cvičení, zdraví a fyzické aktivity, které mohou využívat technologií AR i VR.



