Warcraft 3: Reforged se stal na Metacritic nejhůře hodnocenou hrou

Review bombing je v této době jeden z hlavních způsobů, jakým dávají lidé najevo svou nelibost v podstatě s čímkoliv. Nemusí to mít ani nic společného se samotnou hodnocenou hrou, jako třeba jen s tím, co její autor někde řekl nebo udělal. Nicméně review bombing hry Warcraft 3: Reforged na serveru Metacritic se zrovna týká samotné této hry, s níž jsou fanoušci velice nespokojeni. Ostatně i profesionální recenzenti udělili v průměru skóre 63 ze 100, což obvykle značí prostě špatnou hru.

Veřejnost si ale dala za cíl učinit z Warcraft 3: Reforged (nyní již přezdívaný Warcraft 3: Refund) nejhůře hodnocenou hru na Metacritic, což se projevilo i tak, že do té doby nejhůře hodnocený titul Day One: Garry's Incident se skóre 0,6/10 začal získávat kladná hodnocení. Nakonec to ani nebylo třeba, protože Warcraft 3: Reforged se nyní už propadnul na 0,5/10 na základě už více než 20 tisíc negativních ohlasů.

Ovšem co se lidem na této hře nelíbí? Především to, že Blizzard jim v roce 2018 na BlizzConu měl slíbit daleko více, než nakonec dodal. Byla to plně vylepšená grafika, nové filmové scény, nový obsah a zkrátka byla slíbena zcela přepracovaná hra. Nakonec tu jsou nové modely na starém terénu, stejné scény ve vyšším rozlišení, staré uživatelské rozhraní, problémy se síťovým připojením a pak dva další hřebíčky do rakve.

Jednak na Battle.net přestala řádně fungovat původní hra z roku 2002 a pak je tu následující část licenčního ujednání, dle nějž budou Blizzardu automaticky patřit jakékoliv modifikace či jednoduše obsah, který na základě dané hry někdo vytvoří.

Blizzard tak v poslední době svým fanouškům velkou radost nedělá a ztrácí jejich podporu. O důvod více se snažit o to, aby se další Diablo opravdu povedlo.

