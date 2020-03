Watch Dogs a The Stanley Parable zdarma na Epic Games Store

Watch Dogs je známý titul od Ubisoftu, který již dávno dostal pokračování v podobě Watch Dogs 2. Původní díl vyšel na trh v roce 2014 jako začátek zatím kratinké série o opravdu drsných hackerech bojujících proti zlu.

Ve Watch Dogs budeme hrát z pohledu třetí osoby v kůži Aidena Pearce, který vypustí své hackovací schopnosti do ulic Chicaga ve snaze pomstít smrt svého příbuzného. Hra byla vypuštěna ještě i pro starší generaci konzolí (PS3 a Xbox 360) a i přes to, že nakonec její grafická stránka byla upravena, aby nebyla příliš náročná, Watch Dogs si vysloužili veskrze pozitivní hodnocení díky své celkové hratelnosti, designu misí a jejich rozmanitosti. Ubisoft se mohl těšit z rekordu s ohledem na nejlepší prodeje v průběhu prvního dne na trhu a celkově pak prodal přes deset milionů kopií. Nyní už je ve vývoji třetí díl série, a to Watch Dogs: Legion.

Titul The Stanley Parable také získal řadu ocenění a v jeho případě je popis hry poněkud složitější. Tato hra má původ v modifikaci pro Half-Life 2 a jde v ní především o myšlenku a příběh, v němž nechybí humor. Žánrově by mohla být označena za příběhový "simulátor chození", či anglicky "exploration game" nebo ještě také interaktivní drama. Jde tak o hru pro ty, kteří chtějí u počítače a 3D her z vlastního pohledu relaxovat jinak než s virtuální zbraní v ruce. Hrací mechaniky se tak budou točit pouze kolem rozhodování o dalším vývoji příběhu, který má připraven řadu různých konců.

Obě hry budou k dispozici do 26. března, kdy nastoupí další dvojice dostupná zdarma, a to Figment a Tormentor x Punisher. Figment je akční adventura s originální kreslenou grafikou viděnou z ptačího pohledu. Tormentor x Punisher zase čistá 2D akce ve stylu Crimsonland, kde budeme kosit vše možné kolem sebe.

