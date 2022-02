WD a Kioxia ztratí alespoň 6,5 exabajtů v NAND Flash, ceny porostou

Aktualizace: Jak se dalo očekávat, společnost Jak se dalo očekávat, společnost TrendForce skutečně přinesla svou reakci a ta bohužel není moc příznivá.

Ovlivněny budou již ceny v tomto kvartálu, ovšem pro druhý kvartál už TrendForce předpovídá, že ceny NAND Flash neklesnou o 5 až 10 procent, ale naopak ve stejném tempu porostou. Vypadá to tak, že problémy Kioxie a WD s tímto trhem nebývale zamávají. Dále zpráva pokračuje v původním znění.

Kioxia a Western Digital společně provozují řadu továren na výrobu pamětí 3D NAND Flash a celkově drží jednu třetinu podílu na celosvětové produkci (via Statista ).





Je tak zřejmé, že tyto firmy mohou trh s NAND Flash výrazně ovlivnit a co se týče pamětí, které měly být znehodnoceny jistou kontaminací ve výrobě, zdaleka nejde o zanedbatelnou kapacitu. Nejde totiž jen o to, co bylo přímo poškozeno, ale i o to, co nebude vyrobeno. Můžeme tak očekávat, že tato událost bude mít svůj dopad na celý trh, ale jak velký bude, to se ještě uvidí. Počkat si můžeme zvláště na případnou reakci firmy TrendForce a změnu její předpovědi týkající se vývoje cen pamětí.

Dle poslední předpovědi jsou ale ceny pamětí NAND Flash celkově na sestupu, čili skutečně nelze očekávat cenovou katastrofu.

Problémy nastaly konkrétně v japonských továrnách v Yokkaichi a Kiakami, které kvůli kontaminaci přerušily výrobu. Kioxia nyní může jen doufat v časné vyčištění výrobních linek a obnovení produkce svých 3D BiCS Flash.

Právě od firmy Western Digital se dozvídáme i detaily včetně toho, že bude ztraceno "alespoň 6,5 exabajtů". Je třeba si totiž uvědomit, že tu nejde jen o paměti, které kontaminace postihla přímo. Jde hlavně o dopad pozastavené výroby, jejíž objem se tak sníží. O kolik, to bude záviset zvláště na tom, jak rychle se podaří výrobu obnovit a co se vůbec povede zachránit. Zpracování waferů s moderními 3D NAND Flash totiž v této době trvá dva až tři měsíce.



Samotné firmy se tak asi zatím neodváží odhadovat, jaké budou celkové škody. Pokud se ale chytneme čísla 6,5 exabajtů a využijeme informace od TrendFocus , pak jde o více než tři procenta celkové kapacity, jaká se v podobě spotřebitelských i serverových SSD dostala loni na trh (207 EB).

