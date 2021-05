WD_Black SN750 SE: levné SSD pro PCIe 4.0 a další novinky

WD_Black SN750 SE je první nový zástupce v řadě WD_Black a jde o NVMe SSD pro rozhraní PCIe 4.0, které zvládne číst rychlostí až 3600 MB/s a zapisovat až rychlostí 2830 MB/s. Čili rozhraní PCIe 4.0 tak technicky má, ovšem na uvedenou datovou propustnost by mělo ještě stačit i PCIe 3.0 se čtyřmi linkami.

SN750 SE také postrádá vlastní paměť cache v podobě paměti DRAM, díky čemuž může být levnější a dle výrobce i energeticky úspornější. To se ale podepíše na výkonu a výrobci dnes obvykle zkouší nahradit chybějící cache na SSD i využitím části hlavní operační paměti, ale o tom se tu nepíše. WD_Black SN750 SE je bohužel k dostání v kapacitách 250 GB, 500 GB a 1 TB a tím nabídka končí, přičemž zmíněných 60 USD v Evropě znamená cenu od 69 EUR, respektive bude znamenat, neboť tyto produkty přijdou na trh někdy v létě.

Dále tu máme herní SSD WD_BLACK D30 Game Drive a jemu příbuzný WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox. V obou případech to jsou externí SSD s kapacitou až 2 TB a přenosovými rychlostmi do 900 MB/s.





Jediný rozdíl mezi těmito dvěma produkty, a to krom odlišných barev a loga Xbox na druhém z nich, je snad pouze vyšší cena xboxové verze. Tu se ale výrobce snaží vyvážit nabídkou měsíčního členství ve službě Xbox Game Pass Ultimate

WD_BLACK D30 Game Drive SSD (pro Xbox) jsou dostupné v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB. Ceny začínají na 159 EUR za normální verzi a 168 EUR za xboxovou verzi a aktuálně jsou k dispozici pro předobjednání na Western Digital Store s dostupností rovněž od letošního léta.

Vedle toho Western Digital také představuje novou značku produktů, jež budou určeny pro náročnější uživatele. Mezi první produkty, které tuto značku ponesou, budou čtečky řady PRO-READER s USB-C (10Gb/s) pro karty CFast, CFexpress, RED Mini-Mag, CF, microSD a SD, dále pak paměťová karta PRO-CINEMA CFexpress VPG400, dokovací stanice PRO-DOCK 4 nebo externí SSD disk G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe 4 TB. Více o těchto produktech můžete zjistit zde

