WD Black SN850 SSD mají problém na AMD X570, výkon klesá o 40 %

WD Black SN850 ovšem pochopitelně není vždy pomalý na sestavách založených na desce s čipovou sadou AMD X570. Logicky jde pouze o případ, kdy je SSD napojeno k procesoru přes čipovou sadu a ne přímo. Následující výsledky pochází od serveru ComputerBase , který jimi reagoval na řadu stížností uživatelů.

CrystalDiskMark 8.0.1 - zápis WD Black SN850 1TB via CPU WD Black SN850 1TB via X570 Ztráta výkonu zápisu SEQ1M Q8T1 5255 3248 38% SEQ1M Q1T1 5255 2972 43% RDN4K Q32T1 653 660 - RDN4K Q1T1 250 218 13%

Je logické, že výkon moderního SSD pro PCIe 4.0, které bude k procesoru napojeno přes čipovou sadu a ne přímo, nebude ideální, a to už jen kvůli latencím. Ovšem cca 40% pokles výkonu v případě sekvenčních operací rozhodně není v pořádku a značí, že je tu nějaký problém. Výsledky odpovídají spíše komunikaci přes PCIe 3.0, a to ještě ne opravdu plnou rychlostí, jakou dokáží SSD na této verzi sběrnice se 4 linkami vyvinout. Od SN850 napojeného přes X570 bychom očekávali pokles výkonu spíše v jednotkách procent.



Lze samozřejmě předpokládat, že pokud si někdo pořídí do své sestavy výkonné SSD pro PCIe 4.0, pak je napojí do M.2 slotu s linkami vedoucími přímo do procesorové patice, čili většinu uživatelů tento problém asi nepostihne. Ovšem v pořádku to pochopitelně není a že je tu nějaký problém, na to jednoznačně ukazují výsledky naměřené při čtení dat.

CrystalDiskMark 8.0.1 - čtení WD Black SN850 1TB via CPU WD Black SN850 1TB via X570 Ztráta výkonu - čtení SEQ1M Q8T1 7068 6304 10% SEQ1M Q1T1 4376 4009 8% RDN4K Q32T1 706 713 - RDN4K Q1T1 83 81 -

V tomto případě totiž došlo k očekávané ztrátě výkonu do deseti procent a už ve dvou případech byl rozdíl tak nízký, že jsme jej ani nezaznamenali v procentuálním vyjádření, neboť je třeba počítat i s chybami v měření. Zde se ukazuje především to, že datová propustnost na cestě SSD - X570 - CPU nebyla sama o sobě omezena tak, aby to způsobilo výše uvedené rozdíly výkonu při zápisu. V tom tak problém nebyl a těžko říci, kde jej přesně hledat. Evidentně však jde o vztah mezi SN850 a X570, neboť při testech jiných SSD na stejné sestavě se nic jako 40% pokles výkonu neukázalo.

