WD Blue SN570: SSD pro tvůrce připraveno ve spolupráci s Adobe

WD Blue SN570 NVMe SSD je řada určená pro kreativce, tvůrce čili prostě lidi, kteří na svém PC především pracují. To by tak mělo logicky znamenat, že na něm i často ukládají data, čili znamená to snad, že SN570 mají oproti jiným modelům vyšší výdrž? Dle výrobce jde spíše o mix výkonu, spolehlivosti a kapacity, i když zrovna ta končí na dnes nepříliš úžasném 1 TB (a začíná na 250 GB).

Jde tu ale i o něco jiného, a sice o spolupráci s Adobe, která k těmto modelům poskytne jednoměsíční předplatné na Adobe Creative Cloud zdarma, což je ovšem spíše promoakce než nějaká reálná výhoda, i když s hodnotou 53 dolarů dle aktuálního ceníku . Zákazníci dostanou přístup k aplikacím jako Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro a InDesign.

Co se týče samotných WD Blue SN570 NVMe SSD, k dispozici ještě nejsou plné specifikace, nicméně vzhledem k udávaným rychlostem až 3500 MB/s v případě 500GB a 1TB modelu nepůjde o nic výjimečného. Výrobce dále upozorňuje na utilitu Western Digital SSD Dashboard pro správu a monitorování SSD a jednoduchý design s jednostranným PCB a rozhraním PCIe 3.0 x4.



Western Digital se chystá tyto novinky nabízet od dnešního dne ve svém obchodě , kde už jsou uvedeny s cenami od 54 do 110 dolarů. Tam se také dozvíme ještě dva údaje, a sice o sekvenčním zápisu až 3000 MB/s a výdrži 600 TBW (1TB model), což tak znamená možnost celé SSD v rámci záruky 600x přepsat.

