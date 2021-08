WD nabídne nespokojeným zákazníkům možnost výměny SSD SN550

WD Blue SN550 se ještě donedávna daly označit za dobrou volbu v případě, že hledáme slušný výkon za dobrou cenu a preferujeme spíše vyšší kapacitu než co nejvíce gigabajtů za sekundu v rámci propustnosti. Pak jsme se ovšem dozvěděli, že WD potichu vyměnil dosud používané paměti typu TLC za QLC, čili tímto krokem sám potenciálně ušetřil, ovšem nic netušící zákazníci dostali do rukou SSD, jehož zápis přímo do hlavní paměti se zpomalil o třetinu a klesl pod 400 MB/s . Tím se tak daný WD Blue se svým výkonem v zápisu bez SLC cache dostal na úroveň papírově slabšího WD Green SN350.

Nikdo by nemohl říci vůbec nic proti tomu, kdyby WD vyměnil paměti, ale dal to dostatečně silně najevo přinejmenším představením nové verze daného SSD či ještě lépe vytvořením zbrusu nové řady. To se ovšem nestalo a zákazníci, kteří spoléhají na recenze, by tak dostali jiné SSD, než by očekávali.

Nyní společnost WD vypustila do světa příslušné prohlášení, v němž nám potvrzuje, že během června začala WD Blue SN550 NVMe SSD vyrábět s novými paměťmi NAND a novým firmwarem, což prý již tehdy uvedla v aktualizovaných specifikacích. Do budoucna se přitom zavazuje, že pokud nastanou podobné změny v existující produktové řadě, její modelové označení bude zároveň s tím změněno.

Poté ovšem WD dostal také otázku, zda a jak bude řešit případy nespokojených zákazníků, kteří od SN550 očekávali jiný výkon a vlastnosti, než jakých se jim dostalo. Na toto téma se dozvídáme, že pokud jde o nové verze SN550, které ještě kryje záruka, zákazníci mohou kontaktovat firemní podporu se žádostí o výměnu. Pod zárukou by z časového hlediska měly být samozřejmě všechny nové modely SN550, ale ta pozbývá platnost i v případě vyčerpání stanovené životnosti buněk. Tu ovšem běžný uživatel také za pár měsíců jen tak nevyčerpá, to by se musel velice snažit.

Uvidíme, zda se k přejmenování modelů SSD v případě významné změny v rámci použitých komponent s dopadem na výkon odhodlají i ostatní výrobci, nebo zda budou mít spíše pocit, že lepší řešení je zatloukat a dělat mrtvé brouky. Na jednu stranu je přitom pochopitelné, že v této době nemusí být vyhnutí a musí se najít řešení pro pokračování ve výrobě i přes nedostatek některých komponent. Na stranu druhou je jednoznačně špatné udělat to potichu, být si vědom negativního dopadu na výkon či celkové vlastnosti produktu a ten pak stále prodávat pod stejným označením.

