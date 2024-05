WD představuje externí 6TB 2,5" disky My Passport Ultra, WD_Black P10 a další

Kapacity externích pevných úložišť se postupně zvyšují a společnost(příp. pod ní spadající) v poslední době toto provedla jak u SSD, tak i u HDD. V případě SSD to byl Desk Drive, který může mít 8TB kapacitu , u pevných disků to je pak nově navýšení z 5 TB na 6 TB u řad My Passport, My Passport Ultra (u obou včetně verzí pro macOS), WD_Black P10 i SanDisk G-DRIVE ArmorATD.