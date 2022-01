Webbův teleskop už má plně roztažený a vypnutý sluneční štít

Nakonec si tedy NASA pospíšila a dokázala dokončit roztažení a vypnutí slunečního štítu s jen menším zpožděním a může hlásit , že má hotovo a může se už pomalu pustit do rozložení struktury držící sekundární zrcadlo.

To už je přitom z mechanického hlediska mnohem jednodušší operace, neboť postačí, aby se od hlavního zrcadla odklopila "trojnožka" se sekundárním zrcadlem a pak už se bude moci složit i to hlavní. Ostatně není divu, že na roztažení a vypnutí štítu bylo vyhrazeno sedm dní, zatímco na rozložení obou zrcadel padne přibližně jen dva a půl dne. Pak ale ještě přijde na řadu jemné doladění všech šestihranných segmentů hlavního zrcadla a to už vzhledem k jejich počtu potrvá mnohem delší dobu.

NASA sice mluví o slunečním štítu, ale ten bude mít za úkol stínit citlivé IR přístroje Webbu i od tepla Země či Měsíce. Ostatně právě i proto teleskop letí k L2, kde mu postačí se před těmito objekty chránit jen z jednoho směru. Na štít přitom bude dopadat přes 200 kW energie především ze Slunce, ale na druhou stranu má dle propočtů projít jen zlomek wattu, aby byly přístroje udržovány při teplotě jen kolem -223 °C.

Plné rozložení, vypnutí a zajištění štítu si přitom žádalo bezchybnou funkci celkem 139 z celkových 178 západek či obecně "uvolňovacích mechanismů", dále to bylo celkem 70 pantů, osm motorů, na 400 kladek a 90 lanek.

Aktuálně už se Webb blíží do vzdálenosti milionu kilometrů od Země a jeho rychlost už spadla pod 0,5 km/s a bude se dále snižovat, jak se teleskop bude přibližovat k vrcholu své dráhy, odkud už bude naveden na orbitu kolem L2. Teploty na dvou monitorovaných místech na chráněné straně zůstávají přibližně stejné, a sice cca -150 a -200 °C.

Plné rozložení teleskopu a vyladění jeho zrcadel by tak mělo trvat už jen něco málo přes dva týdny a do tří týdnů by měl být umístěn ve své cílové pozici, ovšem pak bude trvat ještě cca pět měsíců, než se dočkáme prvních snímků. Krom optiky se totiž budou muset zkalibrovat a zprovoznit také palubní vědecké přístroje, takže si na záběry mladého vesmíru ještě počkáme.



