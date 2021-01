Western Digital a SanDisk navyšují kapacity externích SSD na 4 TB

SanDisk dnes už patří pod Western Digital, a tak obě společnosti shodně aktualizovaly portfolio svých externích SSD. Změny se nyní soustředily na velikost kapacit externích SSD. Sam Nicholson ze SanDisk Extreme Team řekl, že při své venkovní i studiové práci, kdy využívá i několik 8K a 12K kamer, potřebuje rychlá SSD a nové varianty mu dávají více svobody v tom, jak pokračovat v natáčení obsahu.



SSD SanDisk Extreme Pro využívá NVMe a slibuje velmi vysoké přenosové rychlosti až 2000 MB/s u čtení i u zápisu. Díky hliníkovému tělu by mělo docházet k dostatečnému odvodu tepla a účinnému chlazení i při dosahování takto vysokých rychlostí. 4TB varianta bude stát 749,99 USD. SanDisk Extreme pak může dosahovat rychlostí 1050 MB/s u čtení a 1000 MB/s u zápisu. Slibuje odolnost vůči vodě a prachu díky splnění standardu IP55, má přežít i 2metrový pád. Zde bude cena 4TB verze činit 699,99 USD.



Dále tu máme WD_Black P50, který stejně jako Extreme Pro od SanDisku nabídne rychlosti až 2000 MB/s. Kompatibilní je i s PlayStation 4 nebo Xbox One. Cena je shodná s řešením od SanDisku, tedy 749,99 USD. WD My Passport pak také disponuje podporou NVMe a dosahuje 1050 MB/s u čtení a 1000 MB/s u zápisu. SSD by neměly vadit vibrace nebo pád z 2metrové výšky. K dispozici bude v šedé, modré, červené, zlaté a stříbrné verzi. Za 4TB variantu bude WD chtít 679,99 USD.

