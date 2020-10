Windows 10 21H1 poskytne lepší přehled nad aplikacemi spouštěnými při startu

V systému Windows 10 se aplikace mohou samy přidat na seznam těch, které se spouští automaticky se startem operačního systému, respektive po přihlášení konkrétního uživatele do systému. Obvykle se na to sama aplikace zeptá a vyžádá si povolení od samotného uživatele, nebo má prostě takovouto možnost v nastavení, ovšem udělat to může i skrytě.

Seznam takových aplikací pak může být velice dlouhý, a to se svými důsledky na zdlouhavé nabíhání systému a jeho výkon. Ani dnes samozřejmě není žádný problém se podívat na seznam takto spouštěných aplikací a upravit jej, stačí vstoupit do Nastavení > Aplikace > Po spuštění. Takže co nového si Microsoft vůbec chystá?

Půjde pochopitelně spíše o to, aby byli lépe informováni méně zkušení uživatelé, kteří nemusí být s tím vším vůbec seznámeni. Systém jim tak pomocí vyskakovacích upozornění ukáže právě na to, že do seznamu po spuštění byla přidána další aplikace a že to lze v nastavení změnit. Ale i zkušenější mohou být pochopitelně rádi za to, že systém jim nově nahlásí každou aplikaci, která se propašuje do daného seznamu, aby měli o něm lepší přehled.



Microsoft by mohl namísto pouhého upozornění poskytnout v rámci vyskakujícího okna přímo i možnost aplikaci ze seznamu vyjmout, nebo alespoň otevřít okno s daným nastavením, než aby nám pouze sdělil cestu. Dle HotHardware to ale tak funguje už v novém testovacím sestavení 20231, čili zobrazená cesta bude skutečně zmíněna jen pro případ, že se rozhodneme okénko zatím zavřít a podívat se na to později.

Ceny souvisejících / podobných produktů: