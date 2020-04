Windows 10 chce lépe radit, jak uvolnit místo na disku

Windows 10 Insider Preview (build 1960) se dostal mezi ty odvážnější Insidery v tzv. Fast Ring s ti si mohou vyzkoušet nové funkce, jako třeba doporučení pro uvolnění prostoru na disku ve Storage Settings a vedle toho je tu integrace File Exploreru do Windows Subsystem for Linux (WSL).

V prvé řadě jde tak o novou funkci pro Nastavení, kterou najdeme konkrétně v menu Systém/Úložiště, kde už nyní můžeme vidět základní přehled toho, kolik místa na discích zabírají aplikace, dočasné soubory, obrázky, dokumenty, pošta, hudba, atd. Systém Windows ovšem v tomto případě předpokládá, že uživatel poslušně ukládá třeba svá multimédia nebo dokumenty do složek, které jsou k tomu určeny. Pokud má vlastní systém, pak tento přehled úplně nefunguje.

Nově tu jsou ale doporučení pro vyčištění disku, která nám hned ukáží, jakou kapacitu si můžeme díky nim uvolnit, což se bude pochopitelně hodit především pro levnější zařízení, která mohou mít problém i s tím, aby mohl vůbec proběhnout upgrade systému Windows 10 na novější verzi.

Tato funkce bude fungovat podobně jako na mobilních OS, čili Windows se budou snažit nám doporučit ty aplikace či soubory, které používáme co nejméně a navrhne je pro odinstalování či smazání. Microsoft ale dodává, že systém nemůže jednoznačně určit to, co opravdu je možné smazat a co nikoliv, takže zůstane jen toliko u doporučení, respektive spíše zvýraznění dat a aplikací, které už nemusíme potřebovat.

Dále tu máme zmíněný File Explorer, čili souborový prohlížeč integrovaný ve Windows Subsystem for Linux (WSL). Můžeme se tak z dalšího odkazu dostat k nainstalovaným distribucím systému Linux a po kliknutí na ně se nám v hlavním okně otevřou jejich kořenové složky.

