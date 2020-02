Windows 10 dostanou nové ikony a volitelné aktualizace ovladačů

Microsoft ani po řadě let po vypuštění systému Windows 10 na trh nedokázal nahradit klasické Ovládací panely. Jejich funkce postupně přesouvá do nového Nastavení, ale Ovládací panely jsou stále nezbytné vzhledem k velice omezeným možnostem Nastavení a připomínají nám grafické provedení starších systémů. Právě tam tak máme barevné ikony, kdežto v Nastavení jsou pouze jednoduché piktogramy vyvedené v modré barvě.

Nyní se chystá nová sada ikon, které budou opět barevné a stínované, ovšem vypadá to, že zatím zdaleka nenahradí všechny jednoduché ikony. Budou mít ale daleko blíž tomu, na co narazíme právě třeba v Ovládacích panelech, takže grafická stránka systému Windows 10 se spíše přiblíží tomu, co známe z Windows 7 a ne z pozdějších verzí systému.

Jde konkrétně o nové ikonky pro aplikace Calculator, Groove Music, Mail, Voice Recorder, Alarms & Clock, Movies & TV a Calendar. Později nastoupí další pro aplikace jako Photos či Camera a ostatní. Můžeme jen doufat, že to přinese spíše sjednocení grafické stránky Windows 10, než její další rozvrtání.

Dosud si nové ikonky mohli prohlédnout "naživo" jen Insideři ve Fast Ring, ovšem nyní jsou už v Release Preview, takže mají blízko k vypuštění v rámci veřejných verzí systému. Microsoft se je také chystá využít ve Windows 10X pro dvoudisplejová zařízení společně s novým logem Windows a provedením Start menu.

Z hlediska funkčnosti mnohem významnější bude ovšem nová možnost výběru v rámci aktualizací a konkrétně nových ovladačů. To už v důsledku nebude záviset na Microsoftu, ale na autorech daných ovladačů, které mohou být označeny za volitelné a v takovém případě si je uživatel nainstalovat nemusí. Microsoft tak reaguje na řadu známých případů, kdy instalace nových ovladačů přinesla problémy.

Uživatel také díky tomu získá lepší přehled o instalaci aktualizací a firmy zase možnost zveřejňovat celé skupiny ovladačů pro automatickou instalaci na jeden zátah. Microsoft také tuto příležitost využije pro úpravu grafického rozhraní pro Windows Update. Dočkáme se pravděpodobně v rámci jarní aktualizace.

