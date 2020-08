Windows 10 umožní vybrat si pro každou aplikaci konkrétní GPU v systému

Jde především o věc, která se týká mobilních počítačů, kde lze využitím integrovaného GPU šetřit energii a samostatnou kartu zapínat jen v případě potřeby. Na desktopu půjde především o to, abychom si mohli vybrat konkrétní GPU pro konkrétní aplikaci, což se logicky bude týkat spíše pracovních sestav nebo sestav náročnějších uživatelů, kteří mají v systému více grafických karet.

Windows 10 Insider Preview Build 20190 je tak nové sestavení pro Insidery a kanál Windows Insider Dev, které nenabízí pouze výše zmíněnou novinku. Je tu také nová aplikace zvaná Tips, jejíž účel je zřejmý, poskytovat různé tipy a návrhy a také prezentovat novinky v systému. Microsoft tak jednoduše chce, aby se uživatelé mohli přehledným způsobem dozvědět o tom, co ta která aktualizace přinesla, takže půjde o takovou sponku pro Windows. A doufejme, že méně otravnou.

A pak už tu máme novinku v grafickém nastavení, kde bude možné u každé nainstalované aplikace volit mezi čtyřmi možnostmi a to pochopitelně za předpokladu, že máme v systému více než jedno GPU. Jak je vidět, rozhodně by to mělo fungovat i na desktopu, ostatně že by byl nějaký notebook vybaven Radeonem R9 200, o tom jsem neslyšel.

Můžeme tak rozhodnutí o využití GPU nechat na systému, případně vybrat GPU předem vybrané pro úsporný provoz, nebo naopak pro výkon a pak tu je ještě možnost výběru konkrétního GPU.

Microsoft nabízí základní možnost výběru už od jarní aktualizace Windows 10 z roku 2018 (April 2018 Update), ovšem v té i všech následujících ostrých verzích dosud chybí možnost vybrat si specifické GPU pro vybranou aplikaci. Čili nyní se tak mění právě to a potěšeni budou zrovna ti, kteří nemají v systému jen slabší integrované GPU a silné samostatné, ale více grafických karet.

