Windows 10 umožňuje používat více Android aplikací najednou

Microsoft sice již nevyvíjí vlastní mobilní operační systém, ale o to více se svými produkty zaměřuje na konkurenční Android od Googlu. V roce 2018 vydal aplikaci Váš telefon (Your Phone), která zpočátku umožnila pouze přenos fotografií, čtení SMS zpráv nebo zrcadlení notifikací ze smartphonu. Později vývojáři začali přidávat další užitečné novinky, jako je možnost uskutečňování hovorů nebo používání Android aplikací ve Windows 10. Právě poslední jmenovaná funkce se nyní dočkala zajímavého vylepšení, a tak uživatelé mohou na svém počítači spustit více aplikací ze svého smartphonu najednou.

Připomeňme, že se nejedná o prosté zrcadlení displeje smartphonu, jako nabízí některé jiné nástroje. V tomto případě totiž mají aplikace přístup k Windows API, a proto je uživatelský zážitek mnohem přirozenější. Již v dubnu Microsoft slíbil, že umožní ve Windows 10 používat více než jednu Android aplikaci najednou. Nyní se tato funkce dostala do programu Insiders a je dostupná v poslední verzi softwaru prostřednictvím kanálů Release Preview, Beta, a Dev. Vedle sebe tak můžete mít otevřený třeba WhatsApp, Instagram a Revolut, aniž byste museli mít v ruce svůj telefon. Každou z aplikací také můžete připnout na hlavní panel nebo do nabídky Start, a potom ke spuštění postačí kliknout na zástupce – bez nutnosti otevírat aplikaci Váš telefon.

Má to pouze jeden háček. Funkce zůstává omezena pro vybrané telefony od Samsungu s Androidem 9.0 a vyšším. Konkrétně je podporována na Galaxy S9, S9+, S10, S10+, S10 Lite, S10e, S20, S20+, S20 Ultra, Note 9, Note 10, Note 10+, Note 10 Lite, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G, Xcover Pro, Fold, Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip Fold2 5G, A8s, A30s, A31, A40, A41, A50, A50s, A51, A51 5G, A60, A70, A70s, A71, A71 5G, A80, A90s a A90 5G. Podle některých zdrojů by se kompatibilita mohla rozšířit příští rok i na další značky. Nutná je totiž spolupráce s výrobcem smartphonu, který musí funkci integrovat do svého firmwaru.

Microsoft mezitím pracuje na dalších vylepšeních pro aplikaci Váš telefon. Brzy zážitek při používání Android aplikací ve Windows 10 pozvedne na ještě vyšší úroveň, a to díky změny velikosti okna. V současné době se totiž aplikace zobrazí v režimu na výšku, ale v budoucnu bude možné měnit velikost i poměr stran. Uživatelské rozhraní některých aplikací by se potom mohlo dynamicky přizpůsobit velikosti okna – třeba zobrazením více ovládacích prvků po jeho zvětšení. V ideálním případě by tak uživatel měl zcela zapomenout, že na počítači nepoužívá mobilní aplikaci z Androidu, nýbrž nativní aplikaci pro Windows 10.

